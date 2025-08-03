FACUA informa
Boletín semanal número 875
03/08/2025
La factura eléctrica del usuario medio ha subido 10 euros con respecto a julio del año pasado, según el análisis de FACUA
FACUA Sevilla celebra una formación online sobre el etiquetado alimentario
Tras la denuncia de FACUA, Ryanair paga a un matrimonio 800 euros de compensación por un retraso de más de tres horas en su vuelo
FACUA Galicia denuncia a Yelmo Cines por impedir el acceso con comida y bebida a sus salas
FACUA denuncia al Tío Pepe Festival por cobrar gastos de gestión con la compra de entradas
FACUA denuncia a la cadena de parkings Indigo ante la AEPD por la filtración masiva de datos personales de sus clientes
Tras la denuncia de FACUA Málaga, el Ayuntamiento da marcha atrás en la aplicación de la circular que encarecía las tarifas del taxi
Consumo logra la retirada de 65.000 anuncios ilegales en Airbnb y denuncia otros 55.000 sin número de registro
FACUA Sevilla te ayuda a detectar timos y abusos a través de las compras a distancia
FACUA denuncia a los principales parques de atracciones ante el Ministerio de Consumo por impedir la entrada con comida y bebida
Tras la denuncia de FACUA, Andalucía plantea un ridícula multa de 7.000 a la empresa de alquiler de motos Cooltra por cláusulas abusivas
Ryanair lidera el ranking de las 15 multas más altas impuestas en la historia por las autoridades de consumo
¿POR QUÉ DEJAS QUE TE ROBEN? Edición 2.5
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