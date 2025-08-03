FACUA informa

Boletín semanal número 875
03/08/2025

La factura eléctrica del usuario medio ha subido 10 euros con respecto a julio del año pasado, según el análisis de FACUA

FACUA Sevilla celebra una formación online sobre el etiquetado alimentario

Tras la denuncia de FACUA, Ryanair paga a un matrimonio 800 euros de compensación por un retraso de más de tres horas en su vuelo

FACUA Galicia denuncia a Yelmo Cines por impedir el acceso con comida y bebida a sus salas

FACUA denuncia al Tío Pepe Festival por cobrar gastos de gestión con la compra de entradas

FACUA denuncia a la cadena de parkings Indigo ante la AEPD por la filtración masiva de datos personales de sus clientes

Tras la denuncia de FACUA Málaga, el Ayuntamiento da marcha atrás en la aplicación de la circular que encarecía las tarifas del taxi

Consumo logra la retirada de 65.000 anuncios ilegales en Airbnb y denuncia otros 55.000 sin número de registro

FACUA Sevilla te ayuda a detectar timos y abusos a través de las compras a distancia

FACUA denuncia a los principales parques de atracciones ante el Ministerio de Consumo por impedir la entrada con comida y bebida

Tras la denuncia de FACUA, Andalucía plantea un ridícula multa de 7.000 a la empresa de alquiler de motos Cooltra por cláusulas abusivas

Ryanair lidera el ranking de las 15 multas más altas impuestas en la historia por las autoridades de consumo

¿POR QUÉ DEJAS QUE TE ROBEN? Edición 2.5

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