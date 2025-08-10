FACUA informa
Boletín semanal número 876
10/08/2025
Tras la denuncia de FACUA, la AEPD multa con 96.000 euros a la cadena de gimnasios Supera por imponer reconocimiento facial en el acceso
FACUA denuncia ante la Fiscalía de Criminalidad Informática a una agencia de viajes anunciada por Vito Quiles
FACUA Euskadi advierte de la instalación de una futura piscifactoría en una zona con metales en el agua por encima de los límites
FACUA Extremadura insta a solucionar los graves retrasos en las citas para la ITV en la comunidad
Las ofertas de las comercializadoras eléctricas del mercado libre son hasta un 23% más caras que la tarifa PVPC del último trimestre
Los afectados por la incidencia en la línea de tren Madrid-Sevilla pueden pedir el reembolso de la totalidad del billete
FACUA denuncia al Medusa Festival por cobrar hasta 30 euros para poder entrar y salir del recinto libremente
La huelga del personal de tierra de Ryanair se extiende a doce aeropuertos: estos son tus derechos si te ves afectado
FACUA Euskadi insta a la DGT a aumentar el número de examinadores para el carnet de conducir en Gipuzkoa
FACUA advierte de que los usuarios pueden reclamar los perjuicios que estén sufriendo por los continuos fallos en la app de Unicaja
FACUA Extremadura advierte de la grave falta de profesionales de enfermería en la atención a la dependencia durante el verano
Denunciado por FACUA: la Junta prepara un expediente sancionador contra el alojamiento de Málaga que impedía alojarse a menores de 35
La Tabla, Can Duran y Origin du Gout: la Aesan alerta de nuevos lotes de fuet con Salmonella
Huelga de Ryanair en Barajas: los afectados tienen derecho a compensaciones de hasta 600 euros
Tras la denuncia de FACUA, el Ayuntamiento de El Puerto abre expediente sancionador al Puro Latino Fest por impedir entrar con alimentos
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