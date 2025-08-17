FACUA informa
Boletín semanal número 877
17/08/2025
FACUA denuncia a un restaurante de Ibiza por incluir en la cuenta un cargo de 12 euros al facilitar un gancho para colgar el bolso
Alertan de la presencia de pescado, crustáceos y moluscos no incluidos en el etiquetado de pastillas de caldo de la marca Bao Long
FACUA Euskadi exige medidas para reducir los tiempos de espera en los servicios de Urgencias de los hospitales vascos
FACUA denuncia retrasos de más de 16 meses para el reconocimiento de discapacidad y dependencia en Baleares
El cómico Berto Pérez también fue informado del fraude tras realizar un anuncio para UtopiaViajes pero decidió no alertar a sus seguidores
FACUA alerta del cierre de la academia de idiomas NL College, con sedes en Madrid y Barcelona
FACUA Asturias denuncia la presencia de ratas en las calles de Langreo
FACUA detecta diferencias de hasta 79 céntimos por litro en las gasolineras de una misma provincia
Rubén Sánchez: "Vito Quiles ha reconocido que conocía desde hacía meses múltiples quejas contra UtopiaViajes"
FACUA Cádiz denuncia al Festival No Sin Música 2025 por añadir el cobro de "gastos de distribución" al precio de las entradas
FACUA amplía su denuncia en Fiscalía contra la agencia fantasma anunciada por Vito Quiles: la intervención de su web por el FBI es un fake
FACUA denuncia la continua presencia de ratas en las calles de Zaragoza
FACUA logra que Renfe indemnice a una socia con 1.100 euros por perder un vuelo a Cuba tras llegar su tren con más de dos horas de retraso
Carrefour retira un ventilador de pie de la marca Klindo tras detectar un desgaste de la funda del cable central en modo oscilante
FACUA Córdoba lamenta que el Córdoba CF siga sin garantizar un estadio libre de humo a pocos días del inicio de la nueva temporada
Clausurada la web de la falsa agencia de viajes anunciada por Vito Quiles: "este dominio ha sido incautado por el FBI"
FACUA Asturias insta al Ayuntamiento de Llanes a garantizar la potabilidad del agua de Tresgrandas
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