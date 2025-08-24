FACUA informa
Boletín semanal número 878
24/08/2025
FACUA advierte de una web que simula ser la oficial de los Museos Vaticanos para vender entradas a un precio superior
FACUA denuncia al festival Gijón Life por cobrar gastos de gestión con la compra de entradas
FACUA Sevilla reclama una solución urgente ante los apagones que afectan este verano a numerosos barrios y municipios de la provincia
FACUA Cádiz reclama una solución a los continuos atascos en el tramo entre Algeciras y San Roque de la autovía del Mediterráneo
FACUA Cádiz denuncia la falta de concreción del Ayuntamiento de Jerez y Endesa con las obras para solucionar los cortes de luz en las ELAs
FACUA informa a los usuarios de Ibercaja de que pueden reclamar los perjuicios que estén sufriendo por los continuos fallos en la app
Discriminación en el aeropuerto de San Sebastián: las personas con movilidad reducida se ven obligadas a solicitar asistencia para embarcar
FACUA Córdoba denuncia el uso indebido de la grúa municipal para transportar mercancía no autorizada
Los afectados por el apagón en El Palmar pueden reclamar a las eléctricas por las averías en electrodomésticos y aparatos eléctricos
FACUA pide sanciones para las empresas que se lucran con el spam telefónico e indemnizaciones para los afectados
Alertan de la presencia de derivados lácteos no declarados en el etiquetado de cremas de licores de la marca La Destilería de las Ideas
FACUA denuncia a una empresa que se dedica a recurrir multas de tráfico por no incluir el IVA en el precio de sus servicios
Alertan de la presencia de Listeria en varios quesos de las marcas Royal Faucon, Vieux Porche y Mariotte
FACUA Extremadura insta a reducir el tiempo de espera para el reconocimiento de discapacidad y dependencia
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