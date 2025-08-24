FACUA informa

Boletín semanal número 878
24/08/2025

FACUA advierte de una web que simula ser la oficial de los Museos Vaticanos para vender entradas a un precio superior

FACUA denuncia al festival Gijón Life por cobrar gastos de gestión con la compra de entradas

FACUA Sevilla reclama una solución urgente ante los apagones que afectan este verano a numerosos barrios y municipios de la provincia

FACUA Cádiz reclama una solución a los continuos atascos en el tramo entre Algeciras y San Roque de la autovía del Mediterráneo

FACUA Cádiz denuncia la falta de concreción del Ayuntamiento de Jerez y Endesa con las obras para solucionar los cortes de luz en las ELAs

FACUA informa a los usuarios de Ibercaja de que pueden reclamar los perjuicios que estén sufriendo por los continuos fallos en la app

Discriminación en el aeropuerto de San Sebastián: las personas con movilidad reducida se ven obligadas a solicitar asistencia para embarcar

FACUA Córdoba denuncia el uso indebido de la grúa municipal para transportar mercancía no autorizada

Los afectados por el apagón en El Palmar pueden reclamar a las eléctricas por las averías en electrodomésticos y aparatos eléctricos

FACUA pide sanciones para las empresas que se lucran con el spam telefónico e indemnizaciones para los afectados

Alertan de la presencia de derivados lácteos no declarados en el etiquetado de cremas de licores de la marca La Destilería de las Ideas

FACUA denuncia a una empresa que se dedica a recurrir multas de tráfico por no incluir el IVA en el precio de sus servicios

Alertan de la presencia de Listeria en varios quesos de las marcas Royal Faucon, Vieux Porche y Mariotte

FACUA Extremadura insta a reducir el tiempo de espera para el reconocimiento de discapacidad y dependencia

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