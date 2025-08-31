FACUA informa
Boletín semanal número 879
31/08/2025
Falsifican su firma y se quedan con su iPhone 16: FACUA logra que Jazztel deje de reclamarle el dinero de un teléfono que nunca recibió
FACUA Extremadura insiste: la resolución de la Junta no dice que solo los nacidos desde el 28 de julio serán vacunados gratis del rotavirus
FACUA Euskadi denuncia la flagrante falta de personal y de citas en las oficinas del SEPE de Guipúzcoa
FACUA Cádiz organiza dos talleres online sobre la presentación y tramitación de las hojas de reclamaciones en Andalucía
FACUA Córdoba denuncia a la promotora del concierto God Save the Queen por cobrar gastos de gestión en la compra de entradas
Naranjas (8,8%), peras conferencia (4,3%) y cebollas (3,0%), los alimentos básicos que más se han encarecido en agosto
Alimentos en mal estado en las ferias gaditanas: La Junta y el Gobierno se niegan a identificar a los responsables de las casetas
FACUA Extremadura pide explicaciones a la Junta sobre la falta de implantación de las vacunas del rotavirus a lactantes en centros de salud
FACUA denuncia al festival Brava Madrid por no permitir el acceso con comida y bebida del exterior
FACUA denuncia a una cafetería de Málaga por no incluir en la carta que cobran un importe adicional por un vaso con hielo
Teléfono 092 Policía Local: FACUA reclama una modificación del Plan Nacional de Numeración para habilitarlo como número gratuito
FACUA Málaga inicia un ciclo formativo 'online' para ayudar a los consumidores a prevenir fraudes en diferentes sectores
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