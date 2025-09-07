FACUA informa
Boletín semanal número 880
07/09/2025
FACUA denuncia al negocio que llama "corrupto" a Pedro Sánchez por vulnerar las leyes de comercio electrónico, consumo y protección de datos
El TJUE aclara al juzgado que paralizó la demanda de FACUA contra Opel que las acciones contra el cártel de coches no están prescritas
FACUA reclama el arreglo definitivo de la carretera NA-6009 a su paso por Beriain en dirección a Subiza
FACUA Córdoba denuncia la falta de mantenimiento de los contenedores de la capital y exige responsabilidades a Sadeco y Contenur
FACUA Cádiz organiza dos talleres online sobre diferentes aspectos a tener en cuenta para contratar el suministro eléctrico
FACUA Asturias pide a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico que señalice las zonas peligrosas para el baño en el río Nalón
FACUA pide a Bustinduy que incluya la prohibición de cobrar gastos de gestión con las entradas en la futura Ley de Consumo Sostenible
FACUA Córdoba denuncia incumplimientos en la estación de autobuses de la capital y reclama a la Junta de Andalucía mayor control
FACUA Sevilla reclama un plan en San Juan de Aznalfarache para regular el acceso al suministro de luz de vecinos en situaciones vulnerables
FACUA denuncia a Ryanair por dificultar el check-in online a los pasajeros que eligen volar sin equipaje de mano
Abaratan el precio de la energía pero inflan hasta un 110% la tarifa por la potencia: el truco de algunas eléctricas para captar clientes
FACUA Extremadura pide al Ayuntamiento de Mérida que no cobre a los usuarios por los días de agua turbia
El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María salda las irregularidades del Puro Latino Fest con una micromulta de 1.800 euros
La Coordinadora de Mareas Blancas entrega 57.000 firmas como apoyo a su Iniciativa Legislativa Popular en defensa de la sanidad pública
Recibe una multa de tráfico por circular por Madrid un día que estaba en Sevilla: FACUA logra que el Ayuntamiento le anule la infracción
La factura de la luz del usuario medio se sitúa en 80,71 euros en el agosto más caro desde 2022, según el análisis de FACUA
FACUA Cádiz retoma tras el verano los Puntos de Información al Consumidor en doce municipios de la provincia
FACUA denuncia al restaurante cántabro El Mexicano de Noja por cobrar tres euros por servir agua del grifo
Tras la denuncia de FACUA, Protección de Datos multa al grupo MásMóvil con 200.000 euros por un agujero de seguridad en sus portabilidades
FACUA Córdoba imparte un curso ‘online’ sobre el sector eléctrico
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