FACUA informa

Boletín semanal número 880
07/09/2025

FACUA denuncia al negocio que llama "corrupto" a Pedro Sánchez por vulnerar las leyes de comercio electrónico, consumo y protección de datos

El TJUE aclara al juzgado que paralizó la demanda de FACUA contra Opel que las acciones contra el cártel de coches no están prescritas

FACUA reclama el arreglo definitivo de la carretera NA-6009 a su paso por Beriain en dirección a Subiza

FACUA Córdoba denuncia la falta de mantenimiento de los contenedores de la capital y exige responsabilidades a Sadeco y Contenur

FACUA Cádiz organiza dos talleres online sobre diferentes aspectos a tener en cuenta para contratar el suministro eléctrico

FACUA Asturias pide a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico que señalice las zonas peligrosas para el baño en el río Nalón

FACUA pide a Bustinduy que incluya la prohibición de cobrar gastos de gestión con las entradas en la futura Ley de Consumo Sostenible

FACUA Córdoba denuncia incumplimientos en la estación de autobuses de la capital y reclama a la Junta de Andalucía mayor control

FACUA Sevilla reclama un plan en San Juan de Aznalfarache para regular el acceso al suministro de luz de vecinos en situaciones vulnerables

FACUA denuncia a Ryanair por dificultar el check-in online a los pasajeros que eligen volar sin equipaje de mano

Abaratan el precio de la energía pero inflan hasta un 110% la tarifa por la potencia: el truco de algunas eléctricas para captar clientes

FACUA Extremadura pide al Ayuntamiento de Mérida que no cobre a los usuarios por los días de agua turbia

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María salda las irregularidades del Puro Latino Fest con una micromulta de 1.800 euros

La Coordinadora de Mareas Blancas entrega 57.000 firmas como apoyo a su Iniciativa Legislativa Popular en defensa de la sanidad pública

Recibe una multa de tráfico por circular por Madrid un día que estaba en Sevilla: FACUA logra que el Ayuntamiento le anule la infracción

La factura de la luz del usuario medio se sitúa en 80,71 euros en el agosto más caro desde 2022, según el análisis de FACUA

FACUA Cádiz retoma tras el verano los Puntos de Información al Consumidor en doce municipios de la provincia

FACUA denuncia al restaurante cántabro El Mexicano de Noja por cobrar tres euros por servir agua del grifo

Tras la denuncia de FACUA, Protección de Datos multa al grupo MásMóvil con 200.000 euros por un agujero de seguridad en sus portabilidades

FACUA Córdoba imparte un curso ‘online’ sobre el sector eléctrico

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