FACUA informa
Boletín semanal número 881
14/09/2025
"Nos deja claro a qué intereses sirve": Tras ningunear a FACUA y Bustinduy, el comisario de Transportes se reúne con el CEO de Ryanair
FACUA Cádiz imparte dos talleres online sobre gastos hipotecarios
FACUA Andalucía rechaza que se excluya a los consumidores del Observatorio de Agresiones en la sanidad pública
FACUA denuncia a Viagogo por facilitar únicamente una línea de alto coste 901 para su servicio de atención al cliente
FACUA Córdoba denuncia a la promotora Riff Producciones por cobrar gastos de gestión para el concierto de Ana Belén
FACUA pide a la AEPD que investigue la filtración de los datos del alumnado y profesorado de colegios públicos y concertados de La Rioja
FACUA critica la mezquindad y desinterés de la patronal hostelera por la salud de los ciudadanos ante la reforma de la ley del tabaco
FACUA pide el Ayuntamiento de Liendo que acabe con la discriminación en las tasas del suministro de agua
El Corte Inglés se negaba a ejecutar la garantía: FACUA Cádiz logra que reparen a un socio una bici estática que se averió a los dos años
Tiradas en Londres sin vuelo alternativo: FACUA logra que Vueling abone a una socia y su hija los 1.908 euros que pagaron para volver a casa
FACUA Sevilla denuncia ante la Fiscalía a la promotora del Bellaqueo Urban Festival por posibles delitos de estafa y de apropiación indebida
FACUA Córdoba denuncia al IMAE por cobrar gastos de gestión para el concierto de José Manuel Soto y Siempre Así por el Día de la Hispanidad
Rubén Sánchez: "La situación de la vivienda es lo suficientemente grave para que hubiese un compromiso de todas las fuerzas políticas"
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