FACUA informa
Boletín semanal número 882
21/09/2025
Cierre de las clínicas de depilación Bedda: los afectados tienen un mes para comunicar sus créditos al administrador concursal
Mediterránea de Catering: FACUA Andalucía denuncia nuevas irregularidades graves en los menús que sirven en los colegios
Alertan de una nueva campaña de 'phishing' que suplanta a la DGT para conseguir información personal y bancaria
FACUA Extremadura y CCOO coinciden en la preocupación por el alza de los precios y el problema del acceso a la vivienda
Rubén Sánchez: "Se puede pedir el reembolso del dinero de cualquier festival donde haya algún cambio sobre el cartel anunciado"
FACUA Cádiz imparte dos talleres sobre los seguros de salud
FACUA Sevilla advierte de que la supresión del carril bici en la Avenida de la Constitución es un paso atrás en movilidad sostenible
El Ministerio de Consumo aplica a FACUA el mayor recorte de subvenciones de la historia: un 29% menos
FACUA CyL señala que los afectados por el cobro de la tasa de basuras de 2024 en León pueden reclamar su devolución
Naranjas (13,6%), lechugas iceberg (5,7%) y ajos (4,6%), los alimentos básicos que más se han encarecido en septiembre
FACUA denuncia a Temu por anunciar un aparato que permite rastrear la localización de personas sin su conocimiento
Leroy Merlín, condenada a abonar a una socia de FACUA más de 600 euros por una mampara de ducha que se rompió al poco de ser instalada
FACUA Extremadura comparece en la Asamblea para hablar sobre la gestión y ciclo urbano del agua en la región
Cierre de Centros Único: FACUA Almería logra que Cofidis devuelva a una socia los 246 euros que pagó por unas sesiones que nunca recibió
La bombona de butano vuelve a bajar un 5% hasta los 16,27 euros
Icónica Fest vende abonos y confirma artistas para conciertos en la Plaza de España de Sevilla que según el alcalde no tienen autorización
FACUA recuerda que los afectados por los cambios del cartel del Brava Madrid tienen derecho a solicitar el reembolso de la entrada
Riesgo de incendio: Xiaomi retira un modelo de su Power Bank 33W por sobrecalentamiento de la batería
FACUA Castilla y León pide al Ayuntamiento de Valladolid que refuerce la señalización y la seguridad de los carriles bici
Ejerce su derecho de desistimiento y no le devuelven el dinero: FACUA logra que Dell abone a un usuario el doble de lo que pagó por un PC
Tras la denuncia de FACUA, Iryo ya facilita un teléfono gratuito de atención al cliente
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