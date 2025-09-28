FACUA informa
Boletín semanal número 883
28/09/2025
FACUA denuncia a TikTok por vender un GPS que se anuncia como sistema para "cazar" a "mujeres infieles"
Comic-Con 2025: El Ayuntamiento de Málaga sigue sin responder a la denuncia de FACUA por impedir el acceso con comida y bebida del exterior
FACUA Cádiz denuncia su exclusión del Comité de Transporte y Movilidad de Jerez
FACUA Extremadura exige al Ayuntamiento de Badajoz una solución a los problemas de turbidez y cortes de agua en el barrio de Cerro Gordo
FACUA Jaén reclama a la Junta una solución urgente a la falta de bus escolar en Bélmez de la Moraleda, Cambil y Arbuniel
FACUA Córdoba denuncia al Ayuntamiento ante la AEPD por vulnerar la normativa de privacidad en los envíos masivos de correos electrónicos
Adiós a la tarjeta Sightseeing Pass de Nueva York: así pueden los usuarios reclamar la devolución del dinero
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anula la tasa de basuras de la ciudad de León de 2025
El Patronato de la Fundación FACUA hace balance de su actividad en lo que va de 2025
FACUA Málaga advierte de que ya se está aplicando la subida de hasta el 90% en el servicio de saneamiento de agua
FACUA Sevilla insta al Ayuntamiento y a Endesa a que pongan solución a los problemas de cortes de luz que sufre el CEIP Arias Montano
FACUA reclama a Bustinduy que audite los socios, consultas, reclamaciones y relaciones con empresas de las organizaciones de consumidores
FACUA denuncia al festival Madrid Salvaje por no permitir el acceso con comida y bebida del exterior
FACUA denuncia a la cadena de hostales Onefam por permitir el alojamiento únicamente a personas con edades de entre 18 y 45 años
El Banco de España resuelve que Cajasur vulneró las buenas prácticas bancarias al negar a un socio de FACUA Cádiz un ingreso en ventanilla
FACUA Córdoba califica de bochornosas las declaraciones de la presidenta de Sadeco tras anunciar una subida de la tasa de basuras
ING, condenada a devolver 12.450 euros a un socio de FACUA Jaén que fue estafado con un SMS que suplantaba al banco
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