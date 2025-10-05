FACUA informa
Boletín semanal número 884
05/10/2025
FACUA reclama a la Junta de Andalucía que aclare si la falta de información se ha producido en otros tipos de cáncer además del de mama
Tras la denuncia de FACUA CyL, el Procurador del Común insta al Ayuntamiento de Soria a modificar el sistema tarifario de agua
FACUA Huelva se queja al Defensor del Pueblo Andaluz por la falta de respuesta del SAS a las obras del hospital de Aracena
FACUA califica los errores en el cribado de cáncer de mama como el mayor escándalo de la sanidad pública andaluza en toda la democracia
Grupo Promar: FACUA Sevilla se reúne en Tomares con afectados de una promoción de VPO con problemas de retrasos y desperfectos en las obras
FACUA alerta de la llamada a revisión de algunos Chevrolet de los modelos Cruze, Orlando, Trax y Aveo por un defecto en los airbags
FACUA Andalucía exige la dimisión de la consejera de Salud de la Junta por el grave error en el cribado de cáncer de mama
Pablo Franco asegura que no es un "personaje de la ultraderecha"
Tras las denuncias de FACUA, la cadena de hostales Onefam elimina de su web las restricciones de edad para alojarse
FACUA Almería logra que WiZink devuelva a un socio casi 10.600 euros que pagó por intereses usureros en una tarjeta revolving
4 de cada 10 consumidores reciben aún más llamadas comerciales ilegales que antes de las nuevas medidas del Gobierno
Cierre de Clínica Olavide en Sevilla: los afectados pueden reclamar el dinero de los tratamientos no finalizados
Los afectados por el cambio en el cartel del festival Interestelar Sevilla tienen derecho a pedir el reembolso del dinero del abono
El abogado Pablo Franco deberá indemnizar a Rubén Sánchez con 20.000 euros por llamarlo "estafador" e inventar una sentencia contra él
FACUA urge a la Junta y al Ayuntamiento de Málaga a que sancionen a la Comic-Con por las graves irregularidades ocurridas durante el evento
Andalucía sigue minimizando la cuantías de las multas a inmobiliarias por cobrar honorarios a inquilinos: ahora, 1.500 euros a IGG
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