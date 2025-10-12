FACUA informa
Boletín semanal número 885
12/10/2025
Bruselas se pliega a los dictados del lobby aéreo y abre expediente de infracción a España por multar el fraude del equipaje de mano
Tras la denuncia de FACUA, Consumo anuncia una auditoría pública a las asociaciones de consumidores
La Fundación FACUA y la UPO organizan un seminario sobre cláusulas y prácticas bancarias abusivas
La Fiscalía pide dos años de cárcel para el promotor de la fiesta de Torremolinos denunciada por FACUA por prohibir la entrada a "maricones"
Naturgy, obligada a devolver 1.342 euros a un socio de FACUA Córdoba tras imputarle un fraude eléctrico injustificado
FACUA Córdoba califica de teatrillo el último acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre el mapa del ruido de la capital
Multitudinaria manifestación en Sevilla ante el escándalo de las mamografías
FACUA Málaga presenta alegaciones a la propuesta de tarifas de taxi para 2026 y denuncia subidas injustificadas
FACUA Córdoba advierte sobre los efectos negativos de eliminar el puesto de control vespertino en la estación de autobuses
FACUA Sevilla se suma a la petición de Sevilla para vivir y reclama al ayuntamiento una moratoria en las licencias de viviendas turísticas
La web de la Junta desmiente la versión de Moreno Bonilla de que no informa de casos dudosos de cáncer de mama "para no generar ansiedad"
El recibo de la luz del usuario medio es un 15% más caro que hace un año, según el análisis de FACUA
Los alimentos sin gluten son de media un 153% más caros: FACUA vuelve a pedir al Gobierno un programa de ayudas económicas a celiacos
FACUA Catalunya logra que Iberia abone 2.400 euros a una familia que perdió un avión a México por un retraso del vuelo de enlace
FACUA pone en marcha una plataforma de afectadas por la negligencia del SAS en la comunicación de resultados de mamografías
Abiertas las inscripciones para el IX Foro Internacional Virtual de Debate de la Fundación FACUA y la FCCR sobre bulos y fake news
Tras la denuncia de FACUA Córdoba, la Junta de Andalucía multa con 1.800 euros a una web de venta de quesos por varias irregularidades
Rubén Sánchez: "La consejera de Salud andaluza no ha tenido la decencia de dimitir después del escándalo de las mamografías"
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