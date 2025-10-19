FACUA informa
Boletín semanal número 886
19/10/2025
No le facilitaron las claves: FACUA logra que Yoigo reembolse a un usuario 240 euros que le cobraron por no devolver un router a tiempo
FACUA reclama que la ley de atención a la clientela fije indemnizaciones si no se recibe respuesta a una reclamación en cinco días
Ordenan la retirada de varios antisépticos de Laboratorios Montplet por posible contaminación con la bacteria Burkholderia cepacia
Tras la denuncia de FACUA, Andalucía impone una ridícula multa de 7.000 euros a una inmobiliaria por cobrar honorarios a los inquilinos
Tras la denuncia de FACUA, multan con 96.000 euros al Brava Madrid por imponer pulseras 'cashless' como único método de pago y otros abusos
FACUA advierte de un fallo de seguridad que ha dejado al descubierto datos personales de clientes de Mango
Patatas (12,7%), uvas blancas (12,5%) y huevos (10,3%), los alimentos básicos que más se han encarecido en octubre
Enterprise le cobra 540 euros por devolver el coche de alquiler con "cables roídos por roedores": FACUA logra que le anulen la deuda
FACUA Córdoba denuncia el grave deterioro del acerado y la falta de mantenimiento en el Paseo de la Ribera de la capital
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