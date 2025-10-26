FACUA informa
Boletín semanal número 887
26/10/2025
Los huevos han subido hasta un 26% en octubre en las principales cadenas de distribución
FACUA y la Fundación FACUA muestran su apoyo al rector de la UPO, Francisco Oliva, ante los ataques de la ultraderecha
Cierre de La Cartuja Pickman: Los afectados deben reclamar al administrador concursal por los productos pagados que no han recibido
Consumo oculta a FACUA qué medidas ha emprendido ante 78 de sus 101 denuncias por fraudes masivos presentadas en lo que va de legislatura
Alertan de la presencia de Salmonella en un lote de cúrcuma en polvo de la marca Ali Baba
FACUA Sevilla se suma a la movilización de este domingo 26 de octubre por el escándalo de los cribados del cáncer de mama
Una sevillana ha sufrido una mastectomía porque no fue informada de los resultados dudosos de su mamografía hasta dos años después
FACUA Catalunya consigue que Renfe abone a un socio 354 euros por los gastos que asumió tras cancelarse su tren el día del apagón
FACUA Sevilla denuncia a Isla Mágica por entregar fotocopias del modelo original a quienes piden hojas de quejas y reclamaciones
Una cordobesa a la que le detectaron bultos en el pecho lleva casi dos años sin ser citada pese a que le recomendaron revisiones semestrales
Andalucía considera ilegal que Cirque du Soleil impida el acceso con comida y bebida de fuera pero pretende multarla con solo 15.000 euros
FACUA Andalucía lanza una colección de imanes de nevera para fomentar que los consumidores defiendan sus derechos
FACUA Sevilla pide la retirada del concierto al colegio Irlandesas Loreto si se confirma que han incumplido el protocolo de acoso
Feria del Libro: FACUA Córdoba detecta que las casetas incumplen la obligación de informar sobre la existencia de hojas de reclamaciones
Cierre de Centros Único: FACUA Almería consigue que Cofidis devuelva a una socia 792 euros de las sesiones de depilación que nunca recibió
FACUA advierte a los afectados por el cierre de NL College que la empresa sigue operando con un nuevo nombre
Consumo abre expediente sancionador a una gran promotora de festivales por irregularidades que FACUA lleva años denunciando
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