FACUA informa
Boletín semanal número 888
02/11/2025
La factura eléctrica del usuario medio sube 13 euros con respecto a octubre de 2024, según el análisis de FACUA
Halloween 2025: FACUA insta a realizar controles en las fiestas para garantizar la seguridad de los asistentes
FACUA alerta de la orden de retirada de 30 productos relacionados con Halloween
FACUA Comunidad Valenciana anima a participar en la Semana por la Defensa de la Sanidad Pública
FACUA Sevilla te da consejos para evitar el despilfarro cuando hagas las compras de Navidad
Nuevas tarjetas Buscyl: FACUA Castilla y León reclama la devolución de las cuantías abonadas por trayectos que tenían que ser gratuitos
FACUA Andalucía advierte de que la nueva ley de vivienda de la comunidad sigue sin reconocer su "función social"
El SAS 'olvida' durante siete horas a una paciente oncológica de 84 años en las urgencias del Hospital Virgen Macarena
Alertan de la presencia de gluten en un lote de bulgur integral de la marca La Finestra Sul Cielo etiquetado como "sin gluten"
El Servicio Andaluz de Salud pasó por alto durante seis meses que el bulto que una jiennense tenía en el pecho era cáncer de mama
Cajamar coló a una usuaria un seguro de vivienda tras contratar una hipoteca: le ha devuelto las anualidades tras la actuación de FACUA
Otra negligencia del Servicio Andaluz de Salud: 16 meses de espera para ser citada después de que le descubrieran un nódulo en el pecho
FACUA Córdoba denuncia a la promotora del concierto de Diego El Cigala por cobrar gastos de gestión y prohibir el acceso con comida y bebida
Consumo propone multar con 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro tras la denuncia de FACUA por imponer cobros a inquilinos
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