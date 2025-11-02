FACUA informa

Boletín semanal número 888
02/11/2025

La factura eléctrica del usuario medio sube 13 euros con respecto a octubre de 2024, según el análisis de FACUA

Halloween 2025: FACUA insta a realizar controles en las fiestas para garantizar la seguridad de los asistentes

FACUA alerta de la orden de retirada de 30 productos relacionados con Halloween

FACUA Comunidad Valenciana anima a participar en la Semana por la Defensa de la Sanidad Pública

FACUA Sevilla te da consejos para evitar el despilfarro cuando hagas las compras de Navidad

Nuevas tarjetas Buscyl: FACUA Castilla y León reclama la devolución de las cuantías abonadas por trayectos que tenían que ser gratuitos

FACUA Andalucía advierte de que la nueva ley de vivienda de la comunidad sigue sin reconocer su "función social"

El SAS 'olvida' durante siete horas a una paciente oncológica de 84 años en las urgencias del Hospital Virgen Macarena

Alertan de la presencia de gluten en un lote de bulgur integral de la marca La Finestra Sul Cielo etiquetado como "sin gluten"

El Servicio Andaluz de Salud pasó por alto durante seis meses que el bulto que una jiennense tenía en el pecho era cáncer de mama

Cajamar coló a una usuaria un seguro de vivienda tras contratar una hipoteca: le ha devuelto las anualidades tras la actuación de FACUA

Otra negligencia del Servicio Andaluz de Salud: 16 meses de espera para ser citada después de que le descubrieran un nódulo en el pecho

FACUA Córdoba denuncia a la promotora del concierto de Diego El Cigala por cobrar gastos de gestión y prohibir el acceso con comida y bebida

Consumo propone multar con 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro tras la denuncia de FACUA por imponer cobros a inquilinos

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