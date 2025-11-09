FACUA informa
Boletín semanal número 889
09/11/2025
Nueva condena a Vueling: un juzgado de Sevilla obliga a reembolsar a unos socios de FACUA el recargo del equipaje de mano
Los trabajadores de Valoriza denuncian a FACUA Cádiz que la empresa continúa incumpliendo el contrato firmado con el Ayuntamiento
FACUA Sevilla denuncia ante la Fiscalía al Ayuntamiento hispalense y la organizadora del Icónica Fest
Alertan de la presencia de gluten en un lote de harina de sarraceno de la marca Organic Sac etiquetado como "sin gluten"
FACUA Andalucía se suma a las movilizaciones en defensa de la sanidad pública de este 9 de noviembre
FACUA Málaga imparte actividades formativas en institutos y centros de adultos
Los afectados por el cierre de las clínicas de estética 360 tienen derecho al reembolso de los tratamientos no realizados, advierte FACUA
FACUA Extremadura impulsa una campaña informativa por los barrios de Badajoz para que los vecinos reclamen la tasa de basuras
FACUA Sevilla imparte siete talleres formativos sobre consumo responsable y su incidencia en la salud de las personas
FACUA Córdoba presenta alegaciones a la propuesta de tarifas de taxi para 2026 y denuncia subidas injustificadas
Una sevillana lleva 22 meses esperando la ecografía que le prescribieron tras una mamografía con diagnóstico dudoso
FACUA Córdoba advierte del cierre de la clínica 360 Clinics en el Centro Comercial El Arcángel
FACUA Extremadura pone en marcha una campaña para que los vecinos de Badajoz puedan reclamar la tasa de basuras
El teléfono de información a la dependencia de la Junta de Andalucía es un contestador automático que no permite hablar con un operador
El responsable de la inmobiliaria de Sevilla multada con solo 7.000 euros tras la denuncia de FACUA sigue cobrando ilegalmente a inquilinos
FACUA Cádiz participa en unos talleres de la Universidad de Cádiz para formar a los consumidores sobre cómo reclamar
La Junta de Andalucía incumple sistemáticamente la Ley de Dependencia: una familia cordobesa denuncia 15 meses de espera sin respuesta
FACUA Málaga denuncia la insoportable espera para el reconocimiento y revisión del grado de discapacidad
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