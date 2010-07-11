FACUA informa
Boletín semanal número 89
11/07/2010
Desde multinacionales hasta pequeños comercios hicieron marketing con la posible victoria de la Roja en el Mundial
FACUA alerta sobre las principales irregularidades que pueden sufrir los consumidores en vacaciones
El CCUA exige que se revisen los protocolos de inspección existentes en las rebajas
Midas y FACUA se unen para informar al conductor sobre sus derechos como usuario de talleres
FACUA detecta diferencias de hasta el 63% en los precios del aceite de oliva
Consumur demanda al gobierno regional que regule la seguridad en las piscinas privadas y de comunidades de propietarios
Nissan llama a revisión vehículos Navara, Pathfinder y NV200 por un defecto en el freno
FACUA crea una 'web' para asesorar a los afectados por Marsans sobre cómo reclamar su dinero
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