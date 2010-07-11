FACUA informa

Boletín semanal número 89
11/07/2010

Desde multinacionales hasta pequeños comercios hicieron marketing con la posible victoria de la Roja en el Mundial

FACUA alerta sobre las principales irregularidades que pueden sufrir los consumidores en vacaciones

El CCUA exige que se revisen los protocolos de inspección existentes en las rebajas

Midas y FACUA se unen para informar al conductor sobre sus derechos como usuario de talleres

FACUA detecta diferencias de hasta el 63% en los precios del aceite de oliva

Consumur demanda al gobierno regional que regule la seguridad en las piscinas privadas y de comunidades de propietarios

Nissan llama a revisión vehículos Navara, Pathfinder y NV200 por un defecto en el freno

FACUA crea una 'web' para asesorar a los afectados por Marsans sobre cómo reclamar su dinero

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