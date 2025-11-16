FACUA informa
Boletín semanal número 890
16/11/2025
Rubén Sánchez denuncia por coacciones y amenazas al propietario de la inmobiliaria de Sevilla sancionado por sus fraudes a inquilinos
Alertan de la presencia de Listeria en varios quesos de las marcas Beiardi, La Borda de Agort, Udabe y Eroski
FACUA critica que se permita la venta de bebidas alcohólicas en el partido de fútbol americano del Bernabéu
Nueva condena contra Ryanair: un juzgado de Málaga obliga a reembolsar a unos socios de FACUA el recargo del equipaje de mano
FACUA Extremadura continúa con la campaña informativa por los barrios de Badajoz para que los vecinos reclamen la tasa de basuras
FACUA lamenta que la Ley de Servicios de Atención a la Clientela no incorpore indemnizaciones para los usuarios que sufran su incumplimiento
FACUA Córdoba interviene en el pleno municipal en defensa de una moción para garantizar la eficacia de la detección del cáncer de mama
FACUA Euskadi denuncia la preocupante inseguridad y falta de mantenimiento en el parking de La Concha de San Sebastián
Twitter, multada con cinco millones de euros por la CNMV por publicidad fraudulenta de criptomonedas que suplanta a famosos
Aceite de girasol (3,6%), huevos (2,6%) y aceite de oliva (2,6%), los alimentos básicos que más se han encarecido en noviembre
FACUA Euskadi se suma a la nueva manifestación contra la permanencia de las fábricas de Sader-Profersa en Bilbao
FACUA Jaén imparte un curso online sobre los derechos de los consumidores con los suministros básicos del hogar
Fallecen dos históricos dirigentes de FACUA Sevilla: Juan Miguel Romero Vaquero y Rafael Haro Calzado
FACUA denuncia una web que vende productos del grupo fascista Núcleo Nacional por vulnerar la ley de comercio electrónico
Tras la denuncia de FACUA Córdoba, el Ayuntamiento inicia las obras de reparación del Paseo de la Ribera
Una cordobesa con cáncer tuvo que ir 4 veces a Urgencias del Reina Sofía hasta lograr que le hicieran una biopsia por un bulto en el pecho
FACUA pone en marcha una plataforma de afectados para reclamar la devolución de la nueva tasa de basuras en numerosos municipios
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