FACUA informa

Boletín semanal número 890
16/11/2025

Rubén Sánchez denuncia por coacciones y amenazas al propietario de la inmobiliaria de Sevilla sancionado por sus fraudes a inquilinos

Alertan de la presencia de Listeria en varios quesos de las marcas Beiardi, La Borda de Agort, Udabe y Eroski

FACUA critica que se permita la venta de bebidas alcohólicas en el partido de fútbol americano del Bernabéu

Nueva condena contra Ryanair: un juzgado de Málaga obliga a reembolsar a unos socios de FACUA el recargo del equipaje de mano

FACUA Extremadura continúa con la campaña informativa por los barrios de Badajoz para que los vecinos reclamen la tasa de basuras

FACUA lamenta que la Ley de Servicios de Atención a la Clientela no incorpore indemnizaciones para los usuarios que sufran su incumplimiento

FACUA Córdoba interviene en el pleno municipal en defensa de una moción para garantizar la eficacia de la detección del cáncer de mama

FACUA Euskadi denuncia la preocupante inseguridad y falta de mantenimiento en el parking de La Concha de San Sebastián

Twitter, multada con cinco millones de euros por la CNMV por publicidad fraudulenta de criptomonedas que suplanta a famosos

Aceite de girasol (3,6%), huevos (2,6%) y aceite de oliva (2,6%), los alimentos básicos que más se han encarecido en noviembre

FACUA Euskadi se suma a la nueva manifestación contra la permanencia de las fábricas de Sader-Profersa en Bilbao

FACUA Jaén imparte un curso online sobre los derechos de los consumidores con los suministros básicos del hogar

Fallecen dos históricos dirigentes de FACUA Sevilla: Juan Miguel Romero Vaquero y Rafael Haro Calzado

FACUA denuncia una web que vende productos del grupo fascista Núcleo Nacional por vulnerar la ley de comercio electrónico

Tras la denuncia de FACUA Córdoba, el Ayuntamiento inicia las obras de reparación del Paseo de la Ribera

Una cordobesa con cáncer tuvo que ir 4 veces a Urgencias del Reina Sofía hasta lograr que le hicieran una biopsia por un bulto en el pecho

FACUA pone en marcha una plataforma de afectados para reclamar la devolución de la nueva tasa de basuras en numerosos municipios

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