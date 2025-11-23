FACUA informa
Boletín semanal número 891
23/11/2025
FACUA logra que Cetelem anule un préstamo de 28.000 euros a nombre de una usuaria que sufrió una suplantación de identidad
Los afectados por el incendio del Edificio Miramar de Puerto Real pueden reclamar indemnizaciones por los daños, recuerda FACUA Cádiz
Amplían a más marcas y lotes la alerta por la presencia de gluten en harinas de trigo sarraceno etiquetadas como "sin gluten"
FACUA CV advierte de que la tasa de basuras de Alicante, Castellón y Valencia se está aplicando de forma irregular
FACUA Comunidad Valenciana traslada al Gobierno su preocupación por la situación de la vivienda en Valencia
Manuel Carrasco en Sevilla: el Ayuntamiento propone multar a la promotora con solo 20.000 euros por impedir devolver los vasos reutilizables
La asociación de consumidores Acuex usaba la subvención de la Junta de Extremadura para financiar un negocio
Se encarecen los bombones, turrones y mantecados: el precio de los dulces navideños ha subido de media un 15% en el último año
FACUA CV traslada a Compromís su preocupación por la aplicación de la nueva tasa de basuras en Valencia
La bombona de butano baja casi un 5% hasta los 15,47 euros y encadena tres descensos consecutivos en su precio
FACUA Galicia imparte una charla para prevenir estafas y fraudes a través de internet
Tras la denuncia de FACUA Cádiz, Andalucía multa con 60.000 euros al Cádiz CF por el cobro de gastos de gestión en la venta de abonos
800 euros de más: FACUA logra que Naturgy regularice a una usuaria varios recibos de luz con un consumo estimado muy superior al real
Excluidos por la brecha digital: FACUA Euskadi pide al Ayuntamiento de Hernani que garantice las comunicaciones vía presencial y postal
FACUA lanza una plataforma de afectados por el cobro irregular del peaje de la AP-66
FACUA lanza una campaña contra los fraudes en telecos, banca y luz en las ocho capitales andaluzas
Amplían la alerta por Listeria a varios embutidos de las marcas Serrano, Nuestra Alacena de Dia y La Tabla de Aldi
FACUA denuncia a Ticketmaster por cobrar dos euros en concepto de una supuesta "cuota de servicio" cuyo motivo no explica
El secretario general de FACUA denuncia a un seguidor de Vito Quiles que lleva días amenazándole por WhatsApp
FACUA pide al Gobierno de Murcia que aclare a qué ha destinado el dinero de las ayudas al alquiler de viviendas
FACUA denuncia la venta en AliExpress de muñecas sexuales con apariencia de niñas
Vueling, condenada a abonar a un socio de FACUA Granada los 63 euros que tuvo que pagar para subir su equipaje de mano a cabina
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