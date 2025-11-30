FACUA informa
Boletín semanal número 892
30/11/2025
FACUA gana su sentencia nº10 a las aerolíneas por el fraude del equipaje de mano: Vueling, condenada a reembolsar el recargo a Rubén Sánchez
FACUA Granada y la Mesa por el Clima informan sobre consumo responsable en las fechas navideñas
FACUA Huelva y CCOO Huelva firman un convenio para reforzar la defensa de los derechos de consumidores y trabajadores
Black Friday: 8 de cada 10 consumidores encuestados por FACUA creen que un alto porcentaje de comercios oferta descuentos falsos
FACUA Andalucía considera intolerable la exclusión de Aeopas del Observatorio del Agua de Emasesa
FACUA participa en dos foros sobre consumo organizados por el Gobierno y el Congreso de Perú
FACUA Galicia imparte una charla sobre la factura eléctrica
Vox exige a José Luis Sanz que elimine las subvenciones a FACUA Sevilla entre sus condiciones para aprobarle los presupuestos
FACUA Madrid apoya la huelga contra los ataques privatizadores del Gobierno de Díaz Ayuso a la universidad pública
FACUA Andalucía se suma a la manifestación de Marea Blanca en defensa de la ILP por la sanidad pública
FACUA Andalucía denuncia que los Presupuestos de 2026 profundizan en el abandono a los consumidores y el deterioro a la sanidad pública
41.500 euros en iPhones: FACUA logra que BBVA reembolse a un usuario el dinero que le estafaron suplantando al banco
FACUA detecta diferencias de hasta un 215% en las tarifas de ITV en función de la comunidad autónoma
Andalucía multa a Bolt con sólo 7.800 euros por no facilitar a los usuarios datos para reclamar
FACUA Málaga asesora a los afectados por el cierre de la academia de formación en seguridad privada FYE
FACUA Sevilla imparte dos talleres sobre la factura eléctrica y el consumo responsable
FACUA reclama al Gobierno que no aumente el coste de alquiler de los nuevos contadores inteligentes de gas
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