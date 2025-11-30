FACUA informa

Boletín semanal número 892
30/11/2025

FACUA gana su sentencia nº10 a las aerolíneas por el fraude del equipaje de mano: Vueling, condenada a reembolsar el recargo a Rubén Sánchez

FACUA Granada y la Mesa por el Clima informan sobre consumo responsable en las fechas navideñas

FACUA Huelva y CCOO Huelva firman un convenio para reforzar la defensa de los derechos de consumidores y trabajadores

Black Friday: 8 de cada 10 consumidores encuestados por FACUA creen que un alto porcentaje de comercios oferta descuentos falsos

FACUA Andalucía considera intolerable la exclusión de Aeopas del Observatorio del Agua de Emasesa

FACUA participa en dos foros sobre consumo organizados por el Gobierno y el Congreso de Perú

FACUA Galicia imparte una charla sobre la factura eléctrica

Vox exige a José Luis Sanz que elimine las subvenciones a FACUA Sevilla entre sus condiciones para aprobarle los presupuestos

FACUA Madrid apoya la huelga contra los ataques privatizadores del Gobierno de Díaz Ayuso a la universidad pública

FACUA Andalucía se suma a la manifestación de Marea Blanca en defensa de la ILP por la sanidad pública

FACUA Andalucía denuncia que los Presupuestos de 2026 profundizan en el abandono a los consumidores y el deterioro a la sanidad pública

41.500 euros en iPhones: FACUA logra que BBVA reembolse a un usuario el dinero que le estafaron suplantando al banco

FACUA detecta diferencias de hasta un 215% en las tarifas de ITV en función de la comunidad autónoma

Andalucía multa a Bolt con sólo 7.800 euros por no facilitar a los usuarios datos para reclamar

FACUA Málaga asesora a los afectados por el cierre de la academia de formación en seguridad privada FYE

FACUA Sevilla imparte dos talleres sobre la factura eléctrica y el consumo responsable

FACUA reclama al Gobierno que no aumente el coste de alquiler de los nuevos contadores inteligentes de gas

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