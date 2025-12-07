FACUA informa

Boletín semanal número 893
07/12/2025

FACUA denuncia que la reforma de la Ley de Seguridad Aérea reducirá aún más las ridículas multas por los fraudes a los pasajeros

FACUA Sevilla imparte varias charlas formativas sobre la factura eléctrica

La Junta multa con solo 15.000 euros a Taberna La Sacristía de Córdoba por la intoxicación con montaditos de pringá

FACUA Sevilla imparte siete talleres formativos sobre los mecanismos de resolución de conflictos

FACUA CV critica la lamentable campaña de la Generalitat que culpabiliza a las víctimas de las catástrofes meteorológicas

FACUA Málaga participa en un encuentro vecinal para informar sobre la nueva tasa municipal de basuras

Alertan de la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa en varios lotes de agua mineral natural de la marca Fuente Madre

Tarifas de buses urbanos 2025: Los viajes con bonos recargables son un 14% más caros que el año pasado

FACUA Andalucía denuncia que la Junta frena la tramitación urgente de la ILP por la sanidad pública mientras acelera otras quince leyes

FACUA exige al Gobierno que renueve y amplíe la moratoria antidesahucios que finaliza el próximo 31 de diciembre

FACUA critica la pasividad de la DGT e insta a reclamar el importe de las balizas V16 que no aclaran que carecen de conectividad

FACUA alerta de que la propuesta de Ley Universitaria para Andalucía carece de garantías económicas y compromete el modelo público

FACUA denuncia al Brava Madrid ante la AEPD por requerir certificados médicos a personas con alergias e intolerancias

El movimiento vecinal de Badalona premia a FACUA por su labor en defensa de los derechos de los consumidores

El recibo de la luz del usuario medio experimenta una leve bajada mensual del 4,3% en noviembre, según el análisis de FACUA

PSN Seguros, condenada a abonar 127.000 euros a un socio de FACUA Granada que sufrió una incapacidad total permanente por culpa de la Covid

FACUA denuncia a Iberia y Ryanair por no atender las reclamaciones de sus clientes por correo electrónico

FACUA advierte de un fallo de seguridad en Iberia que compromete datos personales de los clientes

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