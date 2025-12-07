FACUA informa
Boletín semanal número 893
07/12/2025
FACUA denuncia que la reforma de la Ley de Seguridad Aérea reducirá aún más las ridículas multas por los fraudes a los pasajeros
FACUA Sevilla imparte varias charlas formativas sobre la factura eléctrica
La Junta multa con solo 15.000 euros a Taberna La Sacristía de Córdoba por la intoxicación con montaditos de pringá
FACUA Sevilla imparte siete talleres formativos sobre los mecanismos de resolución de conflictos
FACUA CV critica la lamentable campaña de la Generalitat que culpabiliza a las víctimas de las catástrofes meteorológicas
FACUA Málaga participa en un encuentro vecinal para informar sobre la nueva tasa municipal de basuras
Alertan de la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa en varios lotes de agua mineral natural de la marca Fuente Madre
Tarifas de buses urbanos 2025: Los viajes con bonos recargables son un 14% más caros que el año pasado
FACUA Andalucía denuncia que la Junta frena la tramitación urgente de la ILP por la sanidad pública mientras acelera otras quince leyes
FACUA exige al Gobierno que renueve y amplíe la moratoria antidesahucios que finaliza el próximo 31 de diciembre
FACUA critica la pasividad de la DGT e insta a reclamar el importe de las balizas V16 que no aclaran que carecen de conectividad
FACUA alerta de que la propuesta de Ley Universitaria para Andalucía carece de garantías económicas y compromete el modelo público
FACUA denuncia al Brava Madrid ante la AEPD por requerir certificados médicos a personas con alergias e intolerancias
El movimiento vecinal de Badalona premia a FACUA por su labor en defensa de los derechos de los consumidores
El recibo de la luz del usuario medio experimenta una leve bajada mensual del 4,3% en noviembre, según el análisis de FACUA
PSN Seguros, condenada a abonar 127.000 euros a un socio de FACUA Granada que sufrió una incapacidad total permanente por culpa de la Covid
FACUA denuncia a Iberia y Ryanair por no atender las reclamaciones de sus clientes por correo electrónico
FACUA advierte de un fallo de seguridad en Iberia que compromete datos personales de los clientes
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