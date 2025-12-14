FACUA informa
Boletín semanal número 894
14/12/2025
La Secretaría General de Consumo resuelve sancionar con 3,6 millones a Alquiler Seguro tras la denuncia de FACUA por cobros a inquilinos
FACUA Galicia denuncia a la tienda King Colis por impedir los pagos con dinero en efectivo
FACUA alerta de la proliferación de fraudes a través de microcréditos rápidos con condiciones abusivas
FACUA Málaga presenta aportaciones al anteproyecto de la nueva tasa municipal de basuras
FACUA advierte de penalizaciones abusivas de restaurantes a los usuarios por cancelar sus reservas
FACUA Sevilla insta al Ayuntamiento a que retire una campaña publicitaria que fomenta el consumo de alcohol inventando que "alarga la vida"
FACUA Madrid indica a los afectados por las cancelaciones de trayectos del Naviluz que pueden pedir el reembolso del billete
FACUA reclama al Ayuntamiento de Huesca que repare el camino de la Cruz del Palmo para evitar nuevas inundaciones
Tras la demanda de FACUA, un juez determina la ilegalidad de prohibir el acceso a festivales con comida y bebida
FACUA Córdoba cuestiona que el Consejo del Movimiento Ciudadano apruebe las tarifas del taxi para 2026 incumpliendo la normativa vigente
FACUA Cádiz insta al Ayuntamiento de Puerto Real a compensar a los vecinos por los días que han estado sin suministro de agua
Cuidado con los turrones "de pistacho": FACUA alerta de marcas que solo incluyen un 12% entre sus ingredientes
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