FACUA informa
Boletín semanal número 895
21/12/2025
Tras la denuncia de FACUA, Madrid multa con 10.100 euros al restaurante El Invernadero por cobrar penalizaciones a quienes cancelen reservas
FACUA Córdoba ha tramitado 14 denuncias contra el Ayuntamiento de la capital por vulnerar los derechos de los consumidores
¿Juegas a la Lotería de Navidad? FACUA te advierte de los fraudes que puedes sufrir con décimos y participaciones
FACUA Andalucía participa en un encuentro virtual sobre el papel de las redes sociales en la igualdad
Tasa de basura en Badajoz: FACUA Extremadura pide explicaciones al ayuntamiento sobre el canal utilizado para comunicar las liquidaciones
Los roscones de Reyes se han encarecido casi un 7% en los súper en el último año
Tras la intervención de FACUA Euskadi, Mapfre reembolsa a un usuario 1.324 euros de un seguro de vehículo que había dado de baja
FACUA Extremadura traslada sus propuestas en materia de consumo a las formaciones políticas que concurren a las elecciones autonómicas
FACUA Sevilla imparte cuatro charlas formativas sobre digitalización financiera
FACUA Andalucía apoya la concentración de los pensionistas de este 17 de diciembre contra los Presupuestos de la Junta
Tras la denuncia de FACUA CyL, el Real Valladolid deja de cobrar gastos de gestión con la venta de entradas y renovación de abonos
La Fundación FACUA retoma relaciones con la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia de Panamá
FACUA Euskadi pide a Osakidetza medidas urgentes para reducir la lista de espera para una resonancia en Gipuzkoa
FACUA Extremadura se reúne con Podemos Badajoz en relación a la tasa de basuras de la ciudad
Uvas blancas (38%), lechugas iceberg (9%) y patatas (7%), los alimentos básicos que más se han encarecido en diciembre
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