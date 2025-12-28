FACUA informa
Boletín semanal número 896
28/12/2025
FACUA denuncia ante Consumo a varias plataformas de comercio online por vender balizas sin conectividad con el reclamo "homologada por DGT"
FACUA pide la reapertura de la Unidad de Heridas Complejas del Centro Médico de Especialidades Ramón y Cajal de Zaragoza
FACUA Euskadi pide celeridad a Adif para la puesta en funcionamiento del ascensor de la estación de Herrera
La Mesa Social del Agua de Andalucía alerta de una privatización encubierta del agua y del deterioro del control público en Emasesa
Espirituosos de España retira la campaña denunciada por FACUA donde inventaba que consumir alcohol "alarga la vida"
FACUA pide a Consumo modificar la norma que regula los turrones para acabar con las crecientes engañifas en sus denominaciones
FACUA Euskadi advierte de que la tasa de basuras de Durango se está aplicando de manera irregular
Occident rechaza una prueba diagnóstica por sospechas de melanoma alegando que es "dermatología cosmética": FACUA logra que se la realicen
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