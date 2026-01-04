FACUA informa
Boletín semanal número 897
04/01/2026
FACUA Euskadi pide al Gobierno Vasco que actúe de manera urgente contra las irregularidades de sellado en el vertedero de Zurbano
FACUA Cádiz desarrolla una campaña para informar a los consumidores sobre sus derechos al alquilar una vivienda
FACUA Euskadi pide al Ayuntamiento de Santurtzi que garantice el cumplimiento de la ordenanza de terrazas en la vía pública
FACUA Sevilla imparte tres talleres online sobre nuevas tecnologías, productos financieros y garantía en la compra
FACUA insta a que se realicen controles en las fiestas de Nochevieja para evitar problemas de seguridad y excesos de aforo
Eroski (83%), Lidl (50%) y Aldi (40%) pegan un subidón al precio de las uvas con respecto a noviembre
Los bonos de transporte bonificados siguen siendo la mejor opción para ahorrar al moverse por Sevilla, según un estudio de FACUA
La DGT retira la homologación a cuatro modelos de balizas V16 por motivos administrativos pero los conductores podrán usarlas
FACUA Extremadura interviene en el pleno de Valverde de Leganés para exponer sus alegaciones a la tasa de basuras
FACUA Asturias celebra dos charlas para informar a los usuarios sobre sus derechos en el comercio electrónico
El Parlamento Europeo admite a trámite una petición de FACUA para mejorar los derechos de los pasajeros aéreos
FACUA Málaga insta al Ayuntamiento de Benalmádena a recuperar la gestión pública del suministro de agua
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio