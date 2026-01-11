FACUA informa
Boletín semanal número 898
11/01/2026
FACUA supera las 1.000 donaciones en su crowdfunding tras el brutal recorte de Consumo en las ayudas para la lucha contra el fraude
Unas goteras con cal le dañaron el coche en el garaje: FACUA Madrid logra que lo indemnicen con los 650 euros de la reparación
Publicidad engañosa: FACUA denuncia a una marca que vende patatas francesas como si fuesen producidas en Andalucía
El recibo eléctrico del usuario medio sufrió una subida del 15,5% en 2025, según el análisis de FACUA
La AEPD multa a PTV Telecom con 180.000 euros por una filtración de datos de sus clientes denunciada por FACUA
FACUA Sevilla pide a Tussam que refuerce las líneas de autobús C4 y 2 en las horas punta
FACUA Cádiz informa a los afectados por la borrasca Francis sobre cómo pueden reclamar los daños sufridos
FACUA Euskadi pide a Aena que aumente la plantilla y mejore las instalaciones del aeropuerto de San Sebastián
Alertan de un problema de fijación en los tornillos de los asientos delanteros y las hebillas de los cinturones de los Mercedes clase CLA
FACUA lanza una app para ayudar a los consumidores a encontrar las gasolineras más baratas
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