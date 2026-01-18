FACUA informa
Boletín semanal número 899
18/01/2026
Un juzgado de Jaén condena a Iberia a reembolsar a dos socios de FACUA los 1.315 euros de unos vuelos a Japón cancelados por la Covid-19
FACUA y la Diputación de Sevilla analizan nuevas vías de colaboración para reforzar la defensa de los consumidores
La brecha de seguridad de Endesa también afectó a antiguos clientes de la compañía y de su comercializadora de referencia Energía XXI
FACUA considera muy grave su exclusión de la reunión del Consejo Asesor de Vivienda tras criticar el anuncio de Sánchez
FACUA Sevilla critica que el Consorcio de Transporte Metropolitano de Sevilla imposibilita presentar reclamaciones de forma telemática
Entradas para los conciertos de Rosalía: FACUA denuncia a Live Nation por imponer el pago de hasta 66 euros como gastos de gestión
El PP de José Luis Sanz elimina las ayudas a las asociaciones de consumidores por venganza y odio ideológico contra FACUA
San Sebastián, Lleida y Tarragona, las ciudades con las tarifas del taxi más caras
El crowdfunding de FACUA supera los 50.000 euros de recaudación en sus primeros 15 días
FACUA Sevilla denuncia el deterioro y suciedad que sufre el parque infantil de la calle Castilla de la capital sevillana
"Aprobada por DGT con geolocalizador" por 6 euros: el fraude de las balizas fake continúa ante la pasividad de Tráfico y Consumo
Cancelaciones en Ouigo: debe pagar el sobreprecio de los nuevos billetes de otras compañías y las noches de hotel perdidas, advierte FACUA
FACUA critica que Sánchez siga sin anunciar medidas que bajen los precios del alquiler: el 0% de IRPF por no subirlos fomenta el rentismo
FACUA pide a la AEPD que investigue la brecha de seguridad de Endesa que ha comprometido datos de sus clientes
FACUA denuncia a la inmobiliaria Alquiler Plus por imponer cobros ilegales a los inquilinos
Mareas Blancas de Andalucía presenta el documental Salud no responde donde denuncia el deterioro de la sanidad pública andaluza
FACUA Granada exige a la Junta que mantenga abierto el centro de salud Fortuny-Velutti
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