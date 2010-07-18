FACUA informa
Boletín semanal número 90
18/07/2010
Las telecomunicaciones siguen siendo la principal causa de las consultas y denuncias de los consumidores gaditanos
FACUA Jaén y Colega Jaén firman un acuerdo de colaboración
FACUA denuncia a Toshiba y TomTom ante las autoridades de Consumo por incumplir sus compromisos publicitarios
FACUA Málaga asiste a los XVI Premios Sur en 2010
FACUA pone en marcha su 4ª Encuesta nacional sobre la calidad de las compañías de telecomunicaciones móviles
FACUA Andalucía está desarrollando un programa para fomentar hábitos de vida saludable
'Telecos', banca y administraciones públicas, lo más denunciado por los consumidores en el primer semestre de 2010
FACUA Málaga presente en la entrega de la certificación de excelencia a la Empresa Malagueña de Transportes
FACUA advierte que la agencia Kangaroo debe pagar todos los gastos del viaje a quienes vendió entradas falsas para el Mundial de Sudáfrica
TomTom limita el dinero de los navegadores de su campaña del Mundial a quienes acertaron tres preguntas tras registrarse en su 'web'
FACUA Málaga analiza la evolución de los precios de los alimentos en origen y destino
Toshiba niega el importe de los portátiles y televisores de su promoción del Mundial a los usuarios que no se registraron en su 'web'
Graves riesgos del uso incorrecto de dos bombas de insulina de la marca Animas
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