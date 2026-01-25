FACUA informa
Boletín semanal número 900
25/01/2026
El secretario general de FACUA denuncia a un ultraderechista por amenazarlo de muerte a través de TikTok
FACUA Sevilla critica el abandono que sufren los usuarios del transporte público colectivo que une la Sierra Norte de Sevilla con la capital
Rubén Sánchez: "Hay que reformar la ley para prohibir subidas de precios abusivas en coyunturas como la de la tragedia ferroviaria"
Uvas blancas (8,5%), champiñones laminados (5,0%) y manzanas golden (4,3%), los alimentos básicos que más se han encarecido en enero
FACUA Sevilla advierte de que la privatización de la limpieza en los colegios de la capital supondrá la eliminación de puestos de trabajo
Rubén Sánchez: "Si cancelan un tren y no nos facilitan un bus, podemos pagarlo nosotros y pedir el dinero"
FACUA Sevilla reclama al Consorcio de Transporte Metropolitano que actúe ante el deficiente servicio entre Alcalá de Guadaíra y la capital
FACUA pide a Consumo que mejore la ley para prohibir incrementos de precios ante tragedias como la de Adamuz
FACUA asesora a los pasajeros sobre sus derechos ante las cancelaciones de trenes como consecuencia de la tragedia en Adamuz
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio