FACUA informa
Boletín semanal número 901
01/02/2026
Limitación en alta velocidad: Las compañías deben pagar las indemnizaciones del reglamento europeo si eliminan compromisos de puntualidad
Una socia de FACUA Galicia logra recuperar los 616 euros que Naturgy le cobró de forma irregular con lecturas estimadas de la luz
¿Afectado por las últimas borrascas? FACUA te explica cómo puedes reclamar los daños
FACUA insta al Ayuntamiento de Moguer a arreglar los desperfectos del acerado y las vías de la barriada de San José de Mazagón
El secretario general de FACUA interpone otra demanda por difamación contra el jefe de Desokupa, Daniel Esteve
Caída de árboles en Sevilla: FACUA pide al Ayuntamiento que garantice la seguridad de la ciudadanía frente a temporales
Finaliza el plazo para que las telecos presenten al Gobierno sus protocolos para bloquear el spam telefónico
FACUA Jaén pide a E-Distribución que ponga solución a los constantes cortes de luz en Huelma y la pedanía de Solera
FACUA Córdoba denuncia que una barrera tecnológica bloquea el acceso igualitario a los procesos selectivos en la web del Ayuntamiento
FACUA denuncia la venta en TikTok de un aparato que permite rastrear la localización de personas sin su conocimiento
FACUA Extremadura anima a participar en la concentración contra el basurazo en Badajoz
FACUA alerta del último timo telefónico: "somos de Yoigo y te cubrimos hasta 800 euros de la penalización de tu compañía si te vienes"
Multan a un sevillano por una infracción de tráfico en un pueblo de Jaén un día que estaba en Toledo: FACUA logra que la anulen
FACUA Madrid considera inaceptables los nuevos ataques del Gobierno de Ayuso a las universidades públicas
FACUA denuncia a La Falange por vender artículos en su página web bajo la apariencia de donativos
Andalucía renuncia a multar a una empresa alimentaria que falsificó fechas de consumo preferente y deja la decisión en manos de Cataluña
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