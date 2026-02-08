FACUA informa
Boletín semanal número 902
08/02/2026
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Indemnizaciones por retraso: FACUA advierte de que las limitaciones de velocidad impuestas por Adif no son causas de fuerza mayor
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FACUA Sevilla se reúne con el comité de empresa del Ayuntamiento para abordar el problema de la privatización de la limpieza en los colegios
El Equipo de Extremismo Violento y Odio de la Policía detiene en Barcelona al seguidor de Vito Quiles que amenazó de muerte a Rubén Sánchez
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La factura de la luz del usuario medio experimenta una leve bajada mensual del 9,2% en enero, según el análisis de FACUA
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