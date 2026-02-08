FACUA informa

Boletín semanal número 902
08/02/2026

Axa le cobró durante tres años el seguro de otra persona y se negaba a devolverle el dinero... hasta que ha intervenido FACUA

Indemnizaciones por retraso: FACUA advierte de que las limitaciones de velocidad impuestas por Adif no son causas de fuerza mayor

FACUA pide a la AEPD que investigue la brecha de seguridad de Centauro Rent a Car que ha comprometido datos de sus clientes

FACUA Madrid se suma a la manifestación de este 8 de febrero en defensa de la sanidad pública madrileña

Nueva condena contra Vueling: obligada a devolver a un socio de FACUA los 50 euros que tuvo que pagar por su equipaje de mano

FACUA Cádiz se suma a la manifestación para reclamar la construcción de un nuevo centro de salud de Chiclana

FACUA apoya la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años anunciada por Pedro Sánchez

FACUA Sevilla se reúne con el comité de empresa del Ayuntamiento para abordar el problema de la privatización de la limpieza en los colegios

El Equipo de Extremismo Violento y Odio de la Policía detiene en Barcelona al seguidor de Vito Quiles que amenazó de muerte a Rubén Sánchez

FACUA Catalunya pide al Gobierno y la Generalitat que tomen medidas urgentes para solucionar el colapso de Rodalies

FACUA Córdoba alerta de contenedores saturados que siguen generando problemas de limpieza en la capital

La factura de la luz del usuario medio experimenta una leve bajada mensual del 9,2% en enero, según el análisis de FACUA

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