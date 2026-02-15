FACUA informa
Boletín semanal número 903
15/02/2026
3 euros: FACUA espera que la tasa europea a las compras en plataformas de bajo coste como Shein o Temu se invierta en controles del mercado
FACUA reclama a la ministra de Vivienda que abandone el maquillaje fiscal e impulse la congelación por ley de los precios de los alquileres
FACUA Asturias reclama al Ayuntamiento de Gijón la retirada inmediata de un surtidor de combustible abandonado la vía pública
Cero denuncias en cuatro meses: FACUA Córdoba critica la opacidad, inutilidad y el despilfarro de la Oficina Municipal frente a la Ocupación
FACUA Córdoba denuncia a la discoteca Cariño por prácticas discriminatorias y publicidad sexista
Glucosol: FACUA denuncia unas cápsulas cuasimilagrosas que prometen "controlar el nivel de azúcar en sangre" y mejorar la salud
FACUA Asturias reclama al Ayuntamiento de Langreo una solución urgente a los malos olores en La Felguera
FACUA critica que el Gobierno condicione los topes a precios de aerolíneas en situaciones de emergencia a que antes los autorice Bruselas
Tarjeta Junta 65: Tres empresas de autobús interurbano siguen sin permitir los descuentos en la compra de billetes online
Sanidad y Trabajo se desentienden de las denuncias de FACUA contra Quirón por alertar falsamente de riesgo de cáncer para vender analíticas
FACUA Madrid considera escandaloso que el Gobierno de Ayuso perdone 71 millones de euros a Quirón y Ribera Salud
Ni una persona atendiendo el teléfono de ayuda a la dependencia, solo locuciones: La Junta lo defiende como “eficiencia” ante FACUA
FACUA prepara nuevas demandas judiciales para reclamar indemnizaciones al cártel de fabricantes de automóvil
FACUA Córdoba denuncia el grave deterioro de numerosas calzadas de la capital y exige su reparación urgente
Otra condena contra Vueling: obligada a devolver a una familia de Oviedo los 88 euros que pagaron por viajar con su equipaje de mano
FACUA aumenta su liderazgo en el movimiento de consumidores de Andalucía, según los últimos datos de la Junta
Huelga de maquinistas: Estos son tus derechos si te ves afectado por la cancelación o retraso de trenes
Un hotel de Menorca devuelve casi 700 euros a una socia de FACUA que denunció deficiencias en la seguridad, higiene, confort y restauración
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