FACUA informa
Boletín semanal número 904
22/02/2026
La presidenta y el secretario general de FACUA se reúnen con Óscar Puente
Le decían que era imposible reembolsarle las entradas de un concierto cancelado porque cerró su cuenta bancaria... hasta que intervino FACUA
FACUA denuncia una tienda online vinculada al ultra David Santos por vulnerar las leyes sobre comercio electrónico y protección de datos
FACUA denuncia a Live Nation por imponer el pago de gastos de gestión en las entradas para los conciertos de Bruno Mars
FACUA Córdoba denuncia la falta de mantenimiento y suciedad acumulada en el cementerio de San Rafael de la capital
FACUA Sevilla reclama al Ayuntamiento de la capital que mejore la seguridad vial en la Glorieta Olímpica
¿Afectado por inundaciones o desalojos? Tienes derecho a no pagar los suministros mientras la vivienda no sea habitable
FACUA denuncia a Ryanair, Iberia, Transavia y Wizz Air por imponer fechas límite para usar sus tarjetas regalo
FACUA recauda 83.000 euros aportados por más de 2.000 donantes en los primeros 50 días de su crowdfunding
Andalucía desestima el recurso de Vueling y ratifica la multa de 60.000 euros por el recargo del equipaje de mano
FACUA Córdoba denuncia a la instaladora de placas solares Más Sol Energía 15 por no entregar facturas a la finalización del trabajo
Naranjas (9,0%), uvas blancas (4,2%) y patatas (4,1%), los alimentos básicos que más se han encarecido en febrero
FACUA Cádiz logra que Hacienda indemnice con 700 euros a un usuario que sufrió un accidente con su moto en el control aduanero de Gibraltar
La Justicia confirma la multa de 96.000 euros al Brava Madrid por las irregularidades denunciadas por FACUA
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