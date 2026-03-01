FACUA informa
Boletín semanal número 905
01/03/2026
Alquiler Seguro se comprometió a pagarle las facturas de agua pero después se hicieron los suecos... hasta que ha intervenido FACUA
FACUA Euskadi pide al Gobierno vasco que investigue la nueva fuga de benceno producida en la refinería de Petronor en Muskiz
FACUA Asturias traslada al Gobierno del Principado sus reivindicaciones en materia de vivienda y participación ciudadana
The Japan Vibes: FACUA alerta de la venta de entradas para un festival que numerosos ayuntamientos están advirtiendo que no va a celebrarse
Caída de árboles en Zaragoza: FACUA pide al Ayuntamiento que refuerce protocolos y garantice la seguridad de la ciudadanía
Fallece su padre y nadie coge el teléfono en la aseguradora: tras la actuación de FACUA, le pagan los 4.000 euros que costó el sepelio
FACUA denuncia al Ayuntamiento de Badajoz ante Bruselas por infringir el derecho comunitario con el basurazo
La Fundación FACUA y la UPO organizan un seminario internacional sobre los derechos de los consumidores en España y Cuba
FACUA Euskadi denuncia los reiterados incumplimientos de horario de la línea de Cercanías entre Irún y Brinkola
FACUA Euskadi imparte una charla formativa sobre cómo ahorrar en las facturas de la luz y el gas
FACUA Catalunya se reúne con el grupo municipal de Esquerra Republicana de Catalunya en Barcelona
Tras la denuncia de FACUA, la Comunidad de Madrid multa al Grupo Arzábal por sus penalizaciones al cancelar reservas en sus restaurantes
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