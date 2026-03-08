FACUA informa
Boletín semanal número 906
08/03/2026
¿Cuál fue El Peor (y más Machista) Anuncio del Año en 2025? Vota #ElAnuncioMásMachista
FACUA Cádiz pide a los ayuntamientos que publiquen zonas y fechas en las que ordenaron el desalojo de viviendas por las inundaciones
Repsol es la gran cadena de gasolineras que más ha subido el precio del gasóleo en los últimos cuatro días
FACUA se suma un nuevo año a las movilizaciones del 8M y exige más avances para alcanzar una igualdad real y total
Suspensión de bodas en el Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba: las parejas afectadas pueden reclamar la devolución de la tasa
Caldos "de pollo" con menos de un 1% de pollo: FACUA compara la composición y precios de una treintena de variedades
FACUA alerta de una campaña de phishing que suplanta a Mi Carpeta Ciudadana: "se ha generado a su favor un ingreso de 552 euros"
La factura de la luz experimenta una bajada en el mes de febrero del 7,4%, según el análisis de FACUA
FACUA Galicia pide al Sergas que refuerce el servicio de pediatría en A Fonsagrada, Baleira y Castroverde
Vueling suma una nueva condena: obligada a reembolsar a una socia de FACUA los 48 euros que pagó por viajar con su equipaje de mano
FACUA Andalucía insta a los municipios a que tengan en cuenta la vulnerabilidad de los usuarios en sus tasas de basuras
FACUA Sevilla abre una Oficina de Atención al Consumidor en la localidad de Guillena
Las aerolíneas de la UE deben pagar las noches de hotel extra si cancelan vuelos con motivo de la guerra en Oriente Medio, advierte FACUA
FACUA Asturias imparte una formación sobre consumo en el curso Atención al Cliente, consumidor y usuario de Oviedo
FACUA denuncia a una inmobiliaria de Tenerife por cobrar una comisión ilegal a los interesados en visitar alguna vivienda en alquiler
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