FACUA informa
Boletín semanal número 907
15/03/2026
Vodafone, Ryanair, CaixaBank y Endesa, nominadas en la 16ª edición de los premios a La Peor Empresa del Año
Repsol y su filial Petronor tienen los precios medios más caros de las diez principales cadenas de gasolineras
Banca, energía y transportes, los sectores más denunciados por los consumidores en FACUA en 2025
FACUA sale a la calle en 15 ciudades para celebrar el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores
Huelga indefinida de médicos: FACUA CV, Acdesa y Cavecova advierten de que puede perjudicar gravemente a la ciudadanía
FACUA Extremadura pide al Ayuntamiento de Carcaboso que garantice el abastecimiento de agua potable en los hogares
FACUA denuncia a las tiendas de calzado Koops y Lejan por no reembolsar los gastos de envío originales cuando se ejerce el desistimiento
FACUA Cádiz celebra un ciclo de talleres sobre el alquiler de viviendas por temporada en la Universidad de Cádiz
Pese a la bajada del petróleo, las gasolineras encarecen otros 8 céntimos el litro de gasóleo este martes
FACUA Asturias interviene en el Parlamento asturiano para hacer aportaciones al proyecto de ley de protección y defensa de los consumidores
Guerra de Trump: FACUA pide al Gobierno que fije topes a los precios del combustible y la energía para evitar que se sigan inflando márgenes
"Franquistas": FACUA denuncia a "la tienda de los patriotas de España" por vulnerar las leyes de comercio online y protección de datos
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