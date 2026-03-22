FACUA informa
Boletín semanal número 908
22/03/2026
Las medidas fiscales provocarán una bajada media de solo 23 céntimos en el litro gasóleo tras haber subido 49 en lo que va de mes
FACUA Extremadura y la Diputación de Badajoz analizan nuevas vías de colaboración para reforzar la defensa de los consumidores
Cierre de clínicas privadas: FACUA exige la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil y que se aumenten los controles
La Fundación FACUA y la UPO celebran un seminario internacional sobre los derechos de los consumidores en España y Cuba
La Red de Activistas de Sevilla premia la labor de FACUA Sevilla en defensa de los derechos de los consumidores
Repsol y su filial Petronor siguen teniendo el precio medio del gasóleo más caro de las diez principales cadenas de gasolineras
El litro de gasóleo ha subido ya una media de 47 céntimos: FACUA detecta hasta 1,18 euros de diferencia en una misma provincia
Condenan por amenazar a Rubén Sánchez por WhatsApp a un agente inmobiliario multado tras la denuncia de FACUA por sus fraudes a inquilinos
FACUA denuncia el estado de abandono de las playas de la Expo de Zaragoza y pide actuar de manera urgente
FACUA Catalunya participa en una jornada sobre la nueva ley de atención a la clientela e inteligencia artificial
7 de cada 10 consumidores reclaman topes a los precios para contener las subidas y solo el 12% cree que la mejor opción sería bajar el IVA
FACUA Cádiz advierte de la negativa de las aseguradoras a indemnizar a los afectados por las borrascas e inundaciones en la provincia
La bombona de butano sube un 4,9% hasta alcanzar los 16,35 euros
FACUA Comunidad Valenciana firma un convenio de colaboración con Cave-Cova
Zanahorias (15,0%), peras conferencia (6,7%) y naranjas (4,6%), los alimentos básicos que más se han encarecido en marzo
FACUA critica que el Plan de Consumo de la Junta no corrija la infradotación histórica ni refuerce el papel del movimiento consumerista
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