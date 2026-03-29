FACUA informa
Boletín semanal número 909
29/03/2026
Repsol, Moeve y BP han aprovechado el maquillaje fiscal del Gobierno para inflar el precio del gasóleo entre 2 y 5 céntimos más
Rubén Sánchez: "Hay que intervenir precios y márgenes para proteger a los consumidores de las empresas que se están aprovechando"
FACUA Andalucía considera inaceptable la falta de diligencia de la Junta para restablecer su sistema informático
Operación salida de Semana Santa: el gasóleo es un 62,5% más caro antes de impuestos que el año pasado
FACUA advierte de varias webs que venden entradas falsas para los conciertos de Rosalía
FACUA CV participa en la reunión periódica de la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública del País Valencià
FACUA Euskadi imparte una charla sobre consumo y ciberseguridad en el CIFP Elorrieta- Erreka Mari LHII de Bilbao
FACUA Andalucía impulsa junto a otras organizaciones sociales una ILP para garantizar el derecho efectivo a la vivienda en la comunidad
Alertan de la presencia de fragmentos de plástico en un lote de carne de hamburguesa de la marca Cárnicas Gállego
FACUA considera inaceptable que la CNMC pretenda trasladar a los consumidores el coste económico del apagón de abril de 2025
FACUA Euskadi insta a la DGT a solucionar los atrasos en la expedición del carnet de conducir en Gipuzkoa
Gerard Hernández, elegido presidente de FACUA Catalunya
FACUA invita a los inquilinos a pedir la prórroga de sus contratos de alquiler para protegerse frente a futuras subidas
La Fundación FACUA recibe a dos representantes del Centro de Estudios de la Administración Pública de la Universidad de La Habana
Moeve pasa a tener los precios medios del gasóleo y la gasolina más caros de las diez principales cadenas de gasolineras
FACUA denuncia retrasos reiterados del Ayuntamiento de Córdoba en la tramitación de altas en el Padrón Municipal
La Mesa Social del Agua de Andalucía denuncia que la Junta utiliza el canon del agua para actuaciones frente a inundaciones
Lleva su móvil a reparar... y la tienda cierra sin devolvérselo: FACUA logra que Yoigo le reembolse los 159 euros que costó el terminal
Rubén Sánchez: "Los precios de los combustibles han bajado menos de lo que les correspondía por la rebaja del IVA"
FACUA Sevilla pide la dimisión del concejal de Vox en Tomares por señalar públicamente a una ciudadana a través de redes sociales
FACUA denuncia que una de cada cuatro gasolineras aprovechó la bajada del IVA para aplicar otra subida de precios este domingo
Tras la denuncia de FACUA, la tienda Lejan modifica la política de envíos de su página web
FACUA Andalucía pide a la Fiscalía que investigue el riesgo para la salud de los vertidos mineros en el Estuario del Guadalquivir
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