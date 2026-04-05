FACUA informa

Boletín semanal número 910
05/04/2026

FACUA es la asociación de consumidores con mayor nivel de autofinanciación por las cuotas de sus socios

FACUA Cádiz organiza dos talleres gratuitos sobre seguridad y derechos en el comercio electrónico

FACUA Sevilla pide a la Junta que ponga solución al grave deterioro que sufre el IES Ítaca de Tomares

Gusanos en el menú escolar de un colegio de Basauri: FACUA Euskadi pide al Gobierno Vasco que adopte medidas y asuma responsabilidades

Temu y la panadería Baker's comparten el premio a El Peor (y Más Machista) Anuncio de 2025

FACUA Almería logra que la aseguradora del Santander abone a una socia 405 euros tras desatender una fuga de agua en su hogar

Huelga del personal de tierra en 12 aeropuertos: estos son tus derechos si te ves afectado

FACUA Córdoba denuncia el deterioro continuado del servicio Avant Córdoba–Sevilla–Córdoba y reclama medidas urgentes

FACUA denuncia a la Fundación Francisco Franco por vulnerar la normativa de protección de datos en su tienda online

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos