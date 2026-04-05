FACUA informa
Boletín semanal número 910
05/04/2026
FACUA es la asociación de consumidores con mayor nivel de autofinanciación por las cuotas de sus socios
FACUA Cádiz organiza dos talleres gratuitos sobre seguridad y derechos en el comercio electrónico
FACUA Sevilla pide a la Junta que ponga solución al grave deterioro que sufre el IES Ítaca de Tomares
Gusanos en el menú escolar de un colegio de Basauri: FACUA Euskadi pide al Gobierno Vasco que adopte medidas y asuma responsabilidades
Temu y la panadería Baker's comparten el premio a El Peor (y Más Machista) Anuncio de 2025
FACUA Almería logra que la aseguradora del Santander abone a una socia 405 euros tras desatender una fuga de agua en su hogar
Huelga del personal de tierra en 12 aeropuertos: estos son tus derechos si te ves afectado
FACUA Córdoba denuncia el deterioro continuado del servicio Avant Córdoba–Sevilla–Córdoba y reclama medidas urgentes
FACUA denuncia a la Fundación Francisco Franco por vulnerar la normativa de protección de datos en su tienda online
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