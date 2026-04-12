FACUA informa
Boletín semanal número 911
12/04/2026
Los consumidores eligen a Ryanair y Endesa como las Peores Empresas de 2025
FACUA Madrid informa a los consumidores y usuarios sobre sus derechos durante la Semana de la Salud de Getafe
Volvemos a la casilla de salida: el gasóleo alcanza el mismo precio que en los días previos a la rebaja fiscal del Gobierno
FACUA Euskadi reclama el fin de la discriminación entre usuarios vizcaínos y guipuzcoanos en las tarifas del bus Bilbao-San Sebastián
FACUA CV lanza una campaña para que la ciudadanía exija sus derechos ante el deterioro de la sanidad pública valenciana
FACUA Madrid logra que DAZN devuelva a un usuario 20 euros de su suscripción anual después de que se la renovaran sin su consentimiento
FACUA Jaén denuncia que los autobuses de Linares solo despliegan la rampa de acceso a usuarios con movilidad reducida en silla de ruedas
FACUA Euskadi insta al Ayuntamiento de Donostia a solucionar los problemas con la recogida de cartones de la ciudad
Bustinduy multa con 3,6 millones a Alquiler Seguro tras la denuncia de FACUA, que insta a sus inquilinos a reclamar el dinero
La presidenta de FACUA y el ministro de Consumo alertan a los inquilinos de la "extrema urgencia" de requerir las prórrogas de sus contratos
FACUA Sevilla asesora a los afectados por el cierre de la empresa de placas solares Social Energy
FACUA Cádiz imparte un ciclo de talleres en la universidad para informar a los usuarios sobre las agencias de viaje
La rebaja de impuestos del Gobierno reduce la factura de la luz de marzo en un 2,5%, según el análisis de FACUA
Adicae y OCU, las asociaciones de consumidores que más dinero de subvenciones han tenido que devolver por anomalías en su justificación
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