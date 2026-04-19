FACUA informa

Boletín semanal número 912
19/04/2026

FACUA celebra su 18ª Asamblea General de Socios

FACUA Córdoba imparte una jornada formativa sobre los derechos de los consumidores dirigida a comerciantes ambulantes

FACUA Cádiz imparte dos talleres sobre el alquiler de viviendas

Rubén Sánchez lleva a los tribunales a Eduardo Inda y Okdiario tras inventar que la Guardia Civil dice que es "miembro de una red de acoso"

FACUA Madrid reclama más medios y personal para la oficina que expide los certificados de la tarjeta transporte de Madrid

Huelga de controladores aéreos: estos son tus derechos si te ves afectado

Un taller le reclama 2.915 euros después de cuatro meses para repararle el coche: FACUA logra que rebaje la factura en casi 1.000 euros

FACUA Euskadi reclama la inclusión de Donostia en el sistema foral de emergencias

El IPC sube un 1,1% en solo un mes: FACUA critica que el Gobierno se haya negado a intervenir los precios del combustible

FACUA Euskadi insta a que se solucionen los problemas con la recogida de cartón en una veintena de municipios alaveses

Una jueza procesa a Vito Quiles por calumnias: acusó a Rubén Sánchez de pederastia, proxenetismo, extorsión, estafa y amenazas de muerte

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