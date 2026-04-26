FACUA informa

Boletín semanal número 913
26/04/2026

FACUA considera ilegal el nuevo recargo por subida del combustible de Volotea y pide a Consumo que abra una investigación

Alertan de la presencia de sésamo no declarado en el etiquetado de tofu seco de la marca Zhejiang Laoba Foodstuff

Una incidencia de Vodafone les deja una semana sin cobertura ni internet: FACUA Madrid logra que les reembolsen el mes entero

Tras la denuncia de FACUA, el Ayuntamiento de Granada multa con solo 2.000 euros al Granada Sound por quedarse con dinero de las cashless

Feria Outlet: FACUA Córdoba recomienda informarse sobre las condiciones de devolución antes de realizar ninguna compra

FACUA Euskadi ve alarmante que el Gobierno aún no haya tomado medidas contundentes ante los incumplimientos del vertedero de Zaldibar

Limones (15,0%) y cebollas (6,9%), los alimentos básicos que más se han encarecido en abril

FACUA Córdoba denuncia ante la Cámara de Cuentas de Andalucía el cobro de tasas por bodas civiles no celebradas en el Alcázar

Tras las denuncias de FACUA, la Junta de Andalucía multa a Yelmo con 45.000 euros por impedir entrar con alimentos a su cine de Algeciras

FACUA Extremadura se suma a la concentración en Mérida en defensa de las políticas sociales en la comunidad autónoma

FACUA Andalucía registra en el Parlamento junto a otras organizaciones sociales la ILP para garantizar el derecho efectivo a la vivienda

FACUA Andalucía considera un grave ataque a la libertad de expresión la prohibición de emitir el documental Salud no responde

FACUA Catalunya participa en Terrassa en un taller informativo sobre el suministro de agua, luz y gas

FACUA Sevilla critica que el Ayuntamiento premie al Alfonso XIII con una bonificación del IBI pese a deberle más de 3 millones de euros

Rubén Sánchez denuncia por coacciones y amenazas a un ultra que instó en Twitter a asesinar a Pedro Sánchez y María Jesús Montero

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