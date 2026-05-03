FACUA informa
Boletín semanal número 914
03/05/2026
FACUA insta a los grupos parlamentarios a no ponerse del lado de los especuladores inmobiliarios y apoyar la prórroga de alquileres
"Ojalá estallara una guerra, sería feliz matando a tíos como tú": Rubén Sánchez denuncia a un ultra por amenazas con agravante de odio
Alimentos en mal estado en las ferias gaditanas: FACUA Cádiz lamenta que Junta y Gobierno se nieguen a identificar a los responsables
FACUA asesora a los afectados por el cierre de la academia de oposiciones Innova
Peligro para la seguridad: FACUA Euskadi alerta de graves problemas en una serie de vehículos de la flota del autobús urbano de Vitoria
Bazarnacional.com: FACUA denuncia a una nueva web ultra por vulnerar las normas de comercio electrónico
Social Energy: FACUA Sevilla advierte de la finalización del plazo para que los afectados comuniquen sus créditos al administrador concursal
FACUA Comunidad Valenciana celebra su 17ª Asamblea General de Socios
'Frenar a la extrema derecha': FACUA emprende una iniciativa por grandes ciudades con figuras de la política, la cultura y el periodismo
FACUA advierte de que las prórrogas al alquiler solicitadas antes del 28 de abril siguen vigentes
FACUA Sevilla denuncia la inseguridad que sufre el alumnado del IES El Carmen de Cazalla de la Sierra por el estado en que está el centro
FACUA Cádiz denuncia la apertura de El Corte Inglés de Jerez de la Frontera en domingos y festivos no autorizados
FACUA Extremadura denuncia el incesante cierre progresivo de oficinas bancarias en la comunidad
Endesa le facturó 12 veces más de lo que le correspondía por una vivienda vacía: Le ha devuelto el dinero tras la actuación de FACUA
Rubén Sánchez solicita nueve años de prisión para Vito Quiles por tres delitos continuados de calumnias con agravantes de odio ideológico
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