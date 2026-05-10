FACUA informa
Boletín semanal número 915
10/05/2026
Cinco meses para repararle el coche tras un accidente: FACUA Galicia logra que AXA le abone los 907 euros que pagó por uno de alquiler
FACUA Andalucía celebra este sábado su 34ª Asamblea General
FACUA Comunidad Valenciana pone en marcha un ciclo de charlas formativas sobre los derechos de los consumidores
FACUA Galicia denuncia la falta de médico de atención primaria fijo y estable en el municipio de Navia de Suarna
FACUA Andalucía llama a la movilización este 9 de mayo en defensa de los servicios públicos
Elecciones autonómicas: FACUA Andalucía presenta sus 13 propuestas en materia de protección de los consumidores
FACUA Cádiz impartirá dos talleres online gratuitos sobre los derechos de los pasajeros en el transporte aéreo
Tras la denuncia de FACUA, Protección de Datos apercibe a la Xunta y multa con 200.000 euros a la cadena de distribución Gadisa
FACUA denuncia a las distribuidoras ante la CNMC por no aplicar descuentos en la facturación por el apagón general de 2025
Tras la actuación de FACUA Catalunya, ING devuelve a un usuario más de 1.600 euros que le fueron sustraídos mediante 'phishing'
FACUA Madrid invita a los madrileños a reclamar la devolución de la tasa de basuras tras ser anulada por el TSJ de Madrid
Un parque infantil convertido en una trampa: FACUA Córdoba advierte de enormes agujeros sin señalizar que ponen en riesgo a menores
Rubén Sánchez emprende nuevas acciones penales contra Vito Quiles
Plan Estratégico 2025-2028: FACUA Andalucía critica que la Junta siga sin corregir la infradotación histórica de las políticas de consumo
Susana Gallego, reelegida presidenta de FACUA Euskadi
FACUA Andalucía critica que la Junta permita a las empresas demorarse hasta un año para implantar las hojas de reclamaciones electrónicas
La factura eléctrica del usuario medio se reduce en abril un 10% con respecto al año pasado, según el análisis de FACUA
Solo un taxi adaptado para toda Córdoba: FACUA califica la situación de insostenible y advierte de posibles responsabilidades legales
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio