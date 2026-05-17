FACUA informa

Boletín semanal número 916
17/05/2026

FACUA inicia un crowdfunding para financiar su iniciativa 'Frenar a la extrema derecha' y recauda más de 10.000 euros en menos de 48 horas

FACUA Málaga celebra su 43ª Asamblea General de Socios

FACUA pide a Protección de Datos que investigue las llamadas telefónicas de la campaña del PP de Moreno Bonilla

Génesis se negó a cancelar la póliza de un coche que había sido vendido con el pretexto de que "no recibía los correos con la solicitud"

Limones (7,4%), uvas blancas (6,7%) y naranjas (4,2%), los alimentos básicos que más se han encarecido en mayo

José Manuel Núñez, reelegido presidente de FACUA Extremadura

FACUA Andalucía reclama a la Junta una auditoría independiente sobre sus políticas públicas en atención oncológica

FACUA Galicia reclama a Adif una mejora del servicio ferroviario en Lugo y Ferrol

FACUA acusa a Bruselas de plegarse al lobby de las eléctricas en su intención de que España elimine la tarifa semirregulada PVPC

FACUA Sevilla celebra su 46ª Asamblea General de Socios

FACUA Madrid celebra su 19ª Asamblea General de Socios

Más de 400 personas participan en Sevilla en el primer evento de la iniciativa de FACUA 'Frenar a la extrema derecha'

Suspendida la ruta de autobús entre Mérida y Sevilla: FACUA reclama una solución urgente para recuperar el servicio

FACUA Córdoba celebra su 38ª Asamblea General de Socios

FACUA insta a los ayuntamientos de Granada y Almería a retirar la cartelería de Vox por contener mensajes racistas y discriminatorios

FACUA pone en marcha una campaña para que los usuarios reclamen el descuento en sus facturas por el apagón de 2025

Javier Aroca, Pilar del Río, Mercedes de Pablos y Rubén Sánchez abren el 12M en Sevilla la iniciativa de FACUA 'Frenar a la extrema derecha'

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