FACUA informa
Boletín semanal número 916
17/05/2026
FACUA inicia un crowdfunding para financiar su iniciativa 'Frenar a la extrema derecha' y recauda más de 10.000 euros en menos de 48 horas
FACUA Málaga celebra su 43ª Asamblea General de Socios
FACUA pide a Protección de Datos que investigue las llamadas telefónicas de la campaña del PP de Moreno Bonilla
Génesis se negó a cancelar la póliza de un coche que había sido vendido con el pretexto de que "no recibía los correos con la solicitud"
Limones (7,4%), uvas blancas (6,7%) y naranjas (4,2%), los alimentos básicos que más se han encarecido en mayo
José Manuel Núñez, reelegido presidente de FACUA Extremadura
FACUA Andalucía reclama a la Junta una auditoría independiente sobre sus políticas públicas en atención oncológica
FACUA Galicia reclama a Adif una mejora del servicio ferroviario en Lugo y Ferrol
FACUA acusa a Bruselas de plegarse al lobby de las eléctricas en su intención de que España elimine la tarifa semirregulada PVPC
FACUA Sevilla celebra su 46ª Asamblea General de Socios
FACUA Madrid celebra su 19ª Asamblea General de Socios
Más de 400 personas participan en Sevilla en el primer evento de la iniciativa de FACUA 'Frenar a la extrema derecha'
Suspendida la ruta de autobús entre Mérida y Sevilla: FACUA reclama una solución urgente para recuperar el servicio
FACUA Córdoba celebra su 38ª Asamblea General de Socios
FACUA insta a los ayuntamientos de Granada y Almería a retirar la cartelería de Vox por contener mensajes racistas y discriminatorios
FACUA pone en marcha una campaña para que los usuarios reclamen el descuento en sus facturas por el apagón de 2025
Javier Aroca, Pilar del Río, Mercedes de Pablos y Rubén Sánchez abren el 12M en Sevilla la iniciativa de FACUA 'Frenar a la extrema derecha'
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