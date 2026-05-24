FACUA informa
Boletín semanal número 917
24/05/2026
Lleno absoluto en el Ateneo de Madrid en el segundo evento de la iniciativa de FACUA 'Frenar a la extrema derecha'
Santander, condenado a reembolsar a una socia de FACUA Málaga los 5.000 euros que le sustrajeron de su cuenta sin su consentimiento
FACUA asesora a los afectados por los fallos en las baterías de los Ford Kuga enchufables
FACUA CV apoya las reivindicaciones de la comunidad educativa y pide a la Generalitat que trabaje para garantizar sus condiciones
Vox siembra el bulo de que el Gobierno paga la iniciativa 'Frenar a la extrema derecha' y pregunta en el Congreso por qué participa Puente
FACUA Andalucía exige al SAS que no deje en el limbo a los pacientes afectados por la huelga médica
Colapso en el juzgado de Bilbao especializado en gastos hipotecarios: FACUA Euskadi reclama un refuerzo de los medios humanos y técnicos
Óscar Puente, Sarah Santaolalla, Pablo Iglesias y Rubén Sánchez intervienen el 21M en Madrid en la iniciativa 'Frenar a la extrema derecha'
FACUA Córdoba imparte un curso online sobre cargos bancarios fraudulentos
Zona azul en Matalascañas: FACUA Huelva advierte al Ayuntamiento de Almonte de que no puede cobrar mientras la ordenanza no entre en vigor
FACUA Sevilla asesora a los afectados por el cierre de la empresa de placas solares Lorenzo Energías Renovables
FACUA Castilla-La Mancha celebra su 20ª Asamblea General de Socios
FACUA Galicia celebra su 10ª Asamblea General de Socios
FACUA Andalucía acude al Defensor del Pueblo ante el silencio del Consejo de Transparencia sobre la auditoría por los cortes de luz
FACUA Comunidad Valenciana y la Escola Valenciana firman un convenio para proteger los derechos de la comunidad educativa como consumidores
FACUA Cádiz celebra su Asamblea General de Socios
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