FACUA informa
Boletín semanal número 918
31/05/2026
Mercadona, multada por el Ministerio de Consumo tras la denuncia de FACUA por información engañosa en sus falsas "tortillas de avena 51%"
Un socio de FACUA Cádiz lleva casi cuatro años esperando a que el ayuntamiento le indemnice por una caída por el mal estado del carril bici
Feria de Córdoba: FACUA critica la presencia de atracciones con estética y denominación de casino en espacios frecuentados por menores
FACUA lamenta la vuelta al 21% del IVA de la luz y reclama al Gobierno que apruebe un tipo reducido permanente
FACUA denuncia a la tienda ultra Modo Basado por vulnerar el derecho de desistimiento en compras online
FACUA critica la inacción de Consumo frente a la ilegalidad de Volotea de aplicar subidas en billetes ya comprados
Pedro Muñoz, reelegido presidente de FACUA Jaén
La mayoría de supermercados incumplen el compromiso anunciado de solo vender huevos "libres de jaulas" en 2026
FACUA Cádiz reclama a las distribuidoras de electricidad de la provincia que compensen a los usuarios por el apagón de abril del 2025
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