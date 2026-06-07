FACUA informa
Boletín semanal número 919
07/06/2026
24% de subida: el usuario medio pagará 15 euros más por la factura de la luz de mayo, según el análisis de FACUA
Ordenan la retirada de unos cereales de trigo a la venta en Dia y Aldi por la posible presencia de partículas de aluminio
Juan Carlos Sánchez, reelegido presidente de FACUA Asturias
FACUA Sevilla asesora a los afectados por la cancelación de las reservas para la compra de viviendas en la promoción Metroeuropa Dos 4ª Fase
FACUA critica la ridícula cuantía de las sanciones que se imponen a los festivales de música por sus múltiples irregularidades
Un fallo masivo de Movistar impide a sus clientes contactar con los teléfonos de atención al cliente y soporte técnico
FACUA Castilla y León celebra su Asamblea General de Socios
El teléfono de Airbnb como contacto y una dirección que no existe: FACUA denuncia a la tienda online NYX por falsear sus datos fiscales
FACUA Andalucía critica que el email de la Junta para comunicar intoxicaciones alimentarias sigue sin funcionar
FACUA Cádiz identifica las ferias de la provincia donde el Seprona detectó alimentos en mal estado en 2025
La Junta confirma las irregularidades detectadas por FACUA Córdoba en la estación de autobuses pero decide no multar a la concesionaria
Un viaje en AVE en pleno verano y sin aire acondicionado: FACUA logra que Renfe le reembolse el importe íntegro del billete
FACUA denuncia a EasyJet por obligar a pagar las maletas facturadas en ambos trayectos del viaje aunque solo se lleven en uno
Mónica Oltra y Miquel Ramos intervendrán con Rubén Sánchez en València el 27 de junio en el evento de FACUA 'Frenar a la extrema derecha'
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