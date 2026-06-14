FACUA informa

Boletín semanal número 920
14/06/2026

Ryanair, investigada en Reino Unido por cobrar un recargo a los padres por sentarse junto a sus hijos

El Ayuntamiento de Carcaboso duplica la dotación de agua embotellada a sus vecinos tras la queja de FACUA Extremadura

FACUA Euskadi imparte una charla a personas mayores sobre los suministros de luz y gas

Rubén Sánchez: "Se puede reclamar a Volotea la devolución del recargo aplicado en billetes ya comprados"

FACUA Cádiz solicita información a los ayuntamientos de Jerez y El Puerto tras la intervención en sus ferias de vino sin trazabilidad

FACUA Almería celebra su 24ª Asamblea General de Socios

Consumo investiga a Volotea tras la denuncia de FACUA por su recargo vinculado a la subida del combustible

El medio de desinformación de Javier Negre acumula ya tres multas de la Agencia Española de Protección de Datos

FACUA denuncia a Viagogo por imponer tasas abusivas tanto a compradores como a vendedores de entradas

FACUA Cádiz denuncia que una usuaria lleva más de cuatro años esperando una cita con la Unidad del Dolor del Hospital Puerta del Mar

Tras la denuncia de FACUA, Andalucía multa con sólo 10.000 euros al Tío Pepe Festival por prohibir la entrada con comida y bebida de fuera

Huelga educativa: FACUA CV suscribe un manifiesto en defensa de los servicios públicos esenciales de la comunidad

Problemas con el sonido y cancelación del Festival de Les Arts: FACUA reclama el reembolso del 100% del dinero de los abonos

Acusó a la usuaria de un mal uso: tras la actuación de FACUA, Samsung repara un smartwatch que se estropeó por un defecto de fábrica

FACUA Galicia denuncia la falta de atención en el teléfono del Sergas para anulación o cambio de citas médicas

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos