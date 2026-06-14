FACUA informa
Boletín semanal número 920
14/06/2026
Ryanair, investigada en Reino Unido por cobrar un recargo a los padres por sentarse junto a sus hijos
El Ayuntamiento de Carcaboso duplica la dotación de agua embotellada a sus vecinos tras la queja de FACUA Extremadura
FACUA Euskadi imparte una charla a personas mayores sobre los suministros de luz y gas
Rubén Sánchez: "Se puede reclamar a Volotea la devolución del recargo aplicado en billetes ya comprados"
FACUA Cádiz solicita información a los ayuntamientos de Jerez y El Puerto tras la intervención en sus ferias de vino sin trazabilidad
FACUA Almería celebra su 24ª Asamblea General de Socios
Consumo investiga a Volotea tras la denuncia de FACUA por su recargo vinculado a la subida del combustible
El medio de desinformación de Javier Negre acumula ya tres multas de la Agencia Española de Protección de Datos
FACUA denuncia a Viagogo por imponer tasas abusivas tanto a compradores como a vendedores de entradas
FACUA Cádiz denuncia que una usuaria lleva más de cuatro años esperando una cita con la Unidad del Dolor del Hospital Puerta del Mar
Tras la denuncia de FACUA, Andalucía multa con sólo 10.000 euros al Tío Pepe Festival por prohibir la entrada con comida y bebida de fuera
Huelga educativa: FACUA CV suscribe un manifiesto en defensa de los servicios públicos esenciales de la comunidad
Problemas con el sonido y cancelación del Festival de Les Arts: FACUA reclama el reembolso del 100% del dinero de los abonos
Acusó a la usuaria de un mal uso: tras la actuación de FACUA, Samsung repara un smartwatch que se estropeó por un defecto de fábrica
FACUA Galicia denuncia la falta de atención en el teléfono del Sergas para anulación o cambio de citas médicas
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