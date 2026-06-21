FACUA informa
Boletín semanal número 921
21/06/2026
Española de Telefonía: FACUA denuncia a la nueva operadora de telecomunicaciones de Bertín Osborne por vulnerar hasta cinco leyes
Consumo recuerda a la Generalitat Valenciana que debe realizar controles para asegurar la calidad y el etiquetado de los alimentos
Cancelado el Reggaeton Beach Festival: los afectados tienen derecho a reclamar los daños y perjuicios sufridos
Un estudio de FACUA permite a Hacienda comprobar que una autoescuela declaraba ingresos por debajo de los reales
ING, condenado a reembolsar a un socio de FACUA Córdoba los 930 euros que le sustrajeron con un SMS que simulaba una multa de la DGT
FACUA denuncia la falta de personal de enfermería en el aeropuerto de Lanzarote
FACUA CV participa en la lectura ante Les Corts del manifiesto por una financiación autonómica justa para el pueblo valenciano
¿El arroz valenciano es realmente valenciano? La Generalitat, único gobierno autonómico que no realiza controles sobre calidad y etiquetado
Tras la actuación de FACUA, la Junta paraliza el desahucio de seis familias víctimas de un fraude en una finca de Casabermeja
La UE legaliza el recargo fraudulento del equipaje de mano y se niega a actualizar las compensaciones por cancelaciones y grandes retrasos
FACUA Madrid considera xenófoba la exclusión del colectivo migrante de los descuentos del abono transporte
La Audiencia de Málaga condena a BBVA a reembolsar a un socio de FACUA los 5.800 euros que le sustrajeron con compras que nunca autorizó
FACUA Galicia denuncia la falta de mobiliario para sentarse en la estación de tren de Ourense
Limones (10,3%), naranjas (7,6%) y lechugas iceberg (4,6%), los alimentos básicos que más se han encarecido en junio
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