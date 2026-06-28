FACUA informa
Boletín semanal número 922
28/06/2026
Bertín Osborne llama a FACUA "retrasados" y "gilipollas" mientras su teleco elimina la publicidad engañosa y el test de velocidad fake
FACUA Cádiz denuncia el cierre sin previo aviso de la clínica Dentalaiss de Puerto Real y exige medidas para proteger a los pacientes
FACUA Cádiz exige una investigación tras la alerta por listeria en productos de Jupe Jerez y pide reforzar los controles alimentarios
FACUA Huelva considera aberrante que el Ayuntamiento de Almonte pretenda cobrar por las duchas de la playa de Matalascañas
Él dispara y ella mira: un ayuntamiento asturiano gobernado por el PP fomenta la caza entre los niños con un anuncio machista
Mónica Oltra, Miquel Ramos y Rubén Sánchez intervienen este 27 de junio en València en el evento de FACUA 'Frenar a la extrema derecha'
Desmantelamiento de El Vacie: FACUA Sevilla insta al alcalde a impulsar medidas para la integración y atención de los más vulnerables
FACUA apoya las reivindicaciones de los pueblos de la Sierra de Cádiz ante los continuos cortes de telefonía e internet
Cancelado el concierto de Isabel Pantoja en el Icónica Sevilla Fest: los afectados tienen derecho a reclamar daños y perjuicios
Lufhansa cancela su vuelo a Japón cinco días antes de la salida: FACUA logra que les devuelvan el dinero y una compensación de 1.200 euros
FACUA Cádiz denuncia a la organizadora del ciclo Música del Mar por impedir el acceso con comida y bebida del exterior
FACUA denuncia ante la Fiscalía a la nueva compañía de telecos de Bertín Osborne por posibles delitos de publicidad engañosa y estafa
FACUA Cádiz se adhiere a la manifestación por el derecho a una vivienda digna convocada para el próximo 27 de junio
Tras la reclamación de FACUA Huelva, Aqualia instala unas fotocélulas para mejorar la seguridad en la rotonda de la noria de Almonte
La nueva teleco de Bertín Osborne fue creada por un empresario que montó con El Cordobés una energética que acabó en concurso de acreedores
Emilio Sánchez, nuevo presidente de FACUA Huelva
FACUA Cádiz exige a Correos que rectifique y mantenga abierta la oficina postal de la barriada Río San Pedro de Puerto Real
Vodafone le cobró 60 euros de roaming "marítimo" en Noruega cuando en realidad estaba en Francia: FACUA logra que le devuelvan el dinero
"Córdoba crece", pero la suciedad también: FACUA denuncia el deterioro de la limpieza urbana y la proliferación de ratas
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